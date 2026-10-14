دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، هو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وحقق ذلك بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا. ولم تكن مهمة إنجلترا سهلة في سويسرا؛ إذ احتاجت إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكنها تُوجت باللقب مرة أخرى في النهاية، وثأرت لهزيمتها أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وفي عام 2026، سعى منتخب إنجلترا إلى التفوق على إسبانيا مجددًا، هذه المرة في مجموعته بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان متصدر المجموعة وحده سيتأهل مباشرة إلى البطولة في البرازيل، بينما ينتظر مسار الملحق بقية المنتخبات. لكن إسبانيا ثأرت من إنجلترا هذه المرة، ودفعت فريق سارينا فيجمان إلى خوض الملحق، المقرر إقامته في النصف الثاني من عام 2026.

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