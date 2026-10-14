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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
ترجمه

مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات في 2026: جدول مباريات لبؤات إنجلترا، والقنوات الناقلة، والبث المباشر وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل شامل لعام منتخب إنجلترا للسيدات، يتضمن كيفية مشاهدة المباريات مباشرةً والمزيد

دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، هو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وحقق ذلك بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا. ولم تكن مهمة إنجلترا سهلة في سويسرا؛ إذ احتاجت إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكنها تُوجت باللقب مرة أخرى في النهاية، وثأرت لهزيمتها أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وفي عام 2026، سعى منتخب إنجلترا إلى التفوق على إسبانيا مجددًا، هذه المرة في مجموعته بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان متصدر المجموعة وحده سيتأهل مباشرة إلى البطولة في البرازيل، بينما ينتظر مسار الملحق بقية المنتخبات. لكن إسبانيا ثأرت من إنجلترا هذه المرة، ودفعت فريق سارينا فيجمان إلى خوض الملحق، المقرر إقامته في النصف الثاني من عام 2026.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول مباريات منتخب إنجلترا ومواعيدها ونتائجها وطرق مشاهدتها.

  • ما النتائج التي حققها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    استهل منتخب إنجلترا مشواره في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 بصورة رائعة، إذ فاز بمبارياته الأربع الأولى، بينها مباراة أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي، ليتصدر المجموعة قبل جولتين من النهاية. وبذلك، بات منتخب إنجلترا الأقرب إلى حصد بطاقة التأهل المباشر الوحيدة، ولم يكن يحتاج سوى إلى نقطة في مباراته خارج أرضه أمام إسبانيا يوم 5 يونيو ليضمن مكانه في البطولة التي تستضيفها البرازيل.

    لكن الأمور لم تسر وفق الخطة في مايوركا، حيث تلقى منتخب إنجلترا أثقل هزيمة له في عهد ويجمان، والأكبر له عموماً منذ 17 عاماً، بعدما انتصرت إسبانيا بنتيجة 4-0 وانتزعت صدارة المجموعة. وهكذا، أصبح منتخب إنجلترا بحاجة إلى مساعدة كبيرة من آيسلندا، لكنها لم تتمكن من تقديمها، إذ خسرت أمام إسبانيا بنتيجة 6-1، ما جعل فوز إنجلترا على أوكرانيا بلا جدوى، وأجبرها على خوض الملحق بدلاً من التأهل المباشر.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما المباريات التي سيخوضها منتخب إنجلترا للسيدات في 2026؟

    وهكذا، أصبح على منتخب إنجلترا اجتياز جولتين من ملحق تصفيات كأس العالم، تُقام كل منهما بنظام الذهاب والإياب. وأُقيمت المواجهة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، حيث تغلب المنتخب الإنجليزي على اليونان، التي كانت تحتل آنذاك المركز 59 عالميًا، ليتأهل إلى الجولة الثانية.

    وسيواجه منتخب إنجلترا الآن أوكرانيا، التي سبق له الفوز عليها مرتين في عام 2026، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة من العام. وسيتأهل الفائز إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

    وإذا نجح منتخب إنجلترا في اجتياز المواجهة وحجز مقعده في البطولة، فسيتعرف على منافسيه في دور المجموعات عند إجراء القرعة في 11 ديسمبر.

  • كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    تختلف حقوق بث مباريات منتخب إنجلترا للسيدات عن حقوق بث مباريات منتخب الرجال، وتتولى ITV نقل مباريات لبؤات إنجلترا. وتُعرض المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، وغالبًا على ITV1 أو ITV4، وكذلك عبر خدمة البث التابعة لها ITVX.

    لكن الأمر قد يتغير إذا واجه منتخب إنجلترا أيًا من منتخبات اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. إذ تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية منتخبات دول المملكة المتحدة، ولذلك نُقلت مباراة منتخب إنجلترا في جلاسكو أمام اسكتلندا في نهاية عام 2023 عبر BBC One بدلًا من ITV.

    وبالنسبة إلى مشجعي منتخب إنجلترا في الولايات المتحدة، يُعد fuboTVالخيار الأفضل لمشاهدة مباريات لبؤات إنجلترا. وبوجه عام، عرضت FOX وFS1 مباريات بطولة أمم أوروبا، فيما تُبث بعض المباريات أيضًا عبر ESPN.

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  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقت (بتوقيت المملكة المتحدة)المباراةالبطولةالملعب
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب ماردان، أنطاليا
    7 مارس12:30 ظهرًاإنجلترا 2-0 آيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب سيتي جراوند، نوتنجهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5:30 مساءًآيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب إستادي مايوركا سون مويكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا 3-0 أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول
    9 أكتوبر5:30 مساءًاليونان 1-3 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الأولى من الملحقملعب بانكريتيو، هيراكليون
    13 أكتوبر7:30 مساءًإنجلترا 5-0 اليونانتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الأولى من الملحقملعب كينج باور، ليستر
    1 ديسمبريُحدد لاحقًاأوكرانيا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الثانية من الملحقيُحدد لاحقًا
    5 ديسمبر5:30 مساءًإنجلترا ضد أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الثانية من الملحقملعب ويمبلي، لندن

    سيُعلن عن مزيد من المباريات والتفاصيل لعام 2026 في الوقت المناسب.