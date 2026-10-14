دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، هو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق ذلك بالفعل. ولم تكن المهمة سهلة على منتخب إنجلترا في سويسرا، إذ احتاج إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن فريق سارينا فيجمان تُوّج باللقب مجددًا، وثأر من إسبانيا بعد خسارته أمامها في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، سعى منتخب إنجلترا إلى التفوق على إسبانيا مجددًا، وهذه المرة في مجموعته بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان التأهل المباشر إلى البطولة في البرازيل حكرًا على متصدر المجموعة، فيما ينتظر مسار الملحق بقية المنتخبات. لكن إسبانيا ثأرت من منتخب إنجلترا هذه المرة، ودفعت فريق فيجمان إلى خوض الملحق، المقرر إقامته في النصف الثاني من عام 2026.

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