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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
ترجمه

مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات في 2026: جدول مباريات اللبؤات والقنوات الناقلة والبث المباشر وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل شامل لعام منتخب إنجلترا للسيدات، يتضمن كيفية مشاهدة المباريات مباشرةً والمزيد

دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، هو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق ذلك بالفعل. ولم تكن المهمة سهلة على منتخب إنجلترا في سويسرا، إذ احتاج إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن فريق سارينا فيجمان تُوّج باللقب مجددًا، وثأر من إسبانيا بعد خسارته أمامها في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، سعى منتخب إنجلترا إلى التفوق على إسبانيا مجددًا، وهذه المرة في مجموعته بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان التأهل المباشر إلى البطولة في البرازيل حكرًا على متصدر المجموعة، فيما ينتظر مسار الملحق بقية المنتخبات. لكن إسبانيا ثأرت من منتخب إنجلترا هذه المرة، ودفعت فريق فيجمان إلى خوض الملحق، المقرر إقامته في النصف الثاني من عام 2026.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول منتخب إنجلترا ومبارياته ونتائجه، وكيفية مشاهدته.

  • ما نتائج منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    استهل منتخب إنجلترا مشواره في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 بصورة رائعة، إذ فاز بمبارياته الأربع الأولى، بينها مباراة أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي، ليتصدر المجموعة قبل جولتين من النهاية. وبذلك أصبح في موقع مميز لحسم بطاقة التأهل المباشر الوحيدة، إذ كان يكفيه الحصول على نقطة في مباراته خارج أرضه أمام إسبانيا يوم 5 يونيو ليضمن مكانه في البطولة التي تستضيفها البرازيل.

    لكن الأمور لم تسر كما خُطط لها في مايوركا، إذ تلقى منتخب إنجلترا أقسى هزيمة له في عهد فيجمان، وأكبر هزيمة له منذ 17 عامًا، بعد فوز إسبانيا عليه بنتيجة 4-0 وانتزاعها صدارة المجموعة. وبات المنتخب الإنجليزي بحاجة إلى مساعدة كبيرة من آيسلندا، لكنها لم تتمكن من تقديمها، بعدما خسرت أمام إسبانيا 6-1، ليصبح فوز إنجلترا على أوكرانيا بلا جدوى ويضطر المنتخب إلى خوض الملحق بدلًا من التأهل المباشر.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    وبذلك، بات على إنجلترا اجتياز جولتين من الملحق المؤهل لكأس العالم، تُقام كل منهما بنظام الذهاب والإياب. وأُقيمت المواجهة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، حيث تغلبت إنجلترا على اليونان، التي كانت تحتل آنذاك المركز 59 عالميًا، لتتأهل إلى الجولة الثانية.

    وسيواجه منتخب إنجلترا الآن أوكرانيا، التي سبق له الفوز عليها مرتين في عام 2026، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لهذا العام، على أن يتأهل الفائز إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

    وإذا نجحت إنجلترا في تجاوز هذه المواجهة وحجز مكانها في البطولة، فستتعرف على منافسيها في دور المجموعات عند إجراء القرعة في 11 ديسمبر.

  • كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا للسيدات في 2026

    تختلف حقوق بث مباريات منتخب إنجلترا للسيدات عن حقوق بث مباريات منتخب الرجال، إذ تتولى ITV بث مباريات منتخب إنجلترا للسيدات. وتُعرض المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، وغالباً على ITV1 أو ITV4، وكذلك عبر ITVX، خدمة البث الخاصة بها.

    لكن ذلك قد يتغير إذا واجه منتخب إنجلترا أياً من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. وتملك BBC حقوق بث مباريات بقية منتخبات دول المملكة المتحدة، ولذلك نُقلت مباراة إنجلترا في جلاسكو أمام اسكتلندا في نهاية عام 2023 على BBC One بدلاً من ITV.

    بالنسبة إلى مشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، تُعد fuboTVالخيار الأفضل لمشاهدة مباريات منتخب إنجلترا للسيدات. وبوجه عام، عرضت FOX وFS1 مباريات بطولة أمم أوروبا، بينما تُبث بعض المباريات أيضاً على ESPN.

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  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في 2026

    التاريخالتوقيت (المملكة المتحدة)المباراةالبطولةالملعب
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب ماردان، أنطاليا
    7 مارس12:30 ظهرًاإنجلترا 2-0 آيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب سيتي جراوند، نوتنجهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5:30 مساءًآيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب مايوركا سون مويش، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا 3-0 أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب هيل ديكينسون، ليفربول
    9 أكتوبر5:30 مساءًاليونان 1-3 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الأولى من الملحقملعب بانكريتيو، هيراكليون
    13 أكتوبر7:30 مساءًإنجلترا 5-0 اليونانتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الأولى من الملحقملعب كينج باور، ليستر
    يُحدد لاحقًايُحدد لاحقًاأوكرانيا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الثانية من الملحقيُحدد لاحقًا
    5 ديسمبر5:30 مساءًإنجلترا ضد أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الثانية من الملحقملعب ويمبلي، لندن

    سيُعلن عن المزيد من المباريات والتفاصيل لعام 2026 في الوقت المناسب.