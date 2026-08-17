دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، هو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق ذلك بالفعل. ولم يكن الأمر سهلاً بأي حال على منتخب إنجلترا في سويسرا، إذ احتاج أيضاً إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في دور الثمانية، ثم إلى وقت إضافي لحسم الفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا فيجمان منتصراً من جديد، ثأراً من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وفي عام 2026، سعت إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، وهذه المرة في مجموعتها بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان الفريق الذي ينهي المنافسات في صدارة الترتيب فقط سيتأهل تلقائياً إلى البطولة في البرازيل، بينما كان مسار الملحق ينتظر بقية الفرق. وللأسف، نجحت إسبانيا في رد اعتبارها أمام منتخب إنجلترا هذه المرة، لتدفع فريق فيجمان إلى الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

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