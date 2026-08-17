هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

ترجمه

مباريات ونتائج إنجلترا في 2026 للسيدات: جدول مباريات منتخب إنجلترا، القنوات الناقلة، البث المباشر وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل كامل لعام منتخب إنجلترا للسيدات، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، هو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق ذلك بالفعل. ولم يكن الأمر سهلاً بأي حال على منتخب إنجلترا في سويسرا، إذ احتاج أيضاً إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في دور الثمانية، ثم إلى وقت إضافي لحسم الفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا فيجمان منتصراً من جديد، ثأراً من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وفي عام 2026، سعت إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، وهذه المرة في مجموعتها بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان الفريق الذي ينهي المنافسات في صدارة الترتيب فقط سيتأهل تلقائياً إلى البطولة في البرازيل، بينما كان مسار الملحق ينتظر بقية الفرق. وللأسف، نجحت إسبانيا في رد اعتبارها أمام منتخب إنجلترا هذه المرة، لتدفع فريق فيجمان إلى الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

يقدّم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول إنجلترا ومبارياته ونتائجه وكيفية مشاهدة الفريق.

  • ما النتائج التي حققها منتخب إنجلترا في 2026؟

    قدّم منتخب إنجلترا بداية رائعة في مشواره بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، إذ فاز في مبارياته الأربع الأولى جميعها، من بينها مواجهة أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي، ليتصدر المجموعة قبل جولتين على النهاية. وهذا وضع إنجلترا في أفضلية لحجز بطاقة التأهل المباشر الوحيدة المتاحة، إذ كان يحتاج فقط إلى نقطة من مواجهة إسبانيا خارج أرضه في 5 يونيو لضمان مقعده في البطولة بالبرازيل.

    لكن، وللأسف، لم تسر الأمور كما خُطط لها في مايوركا، إذ تلقى منتخب إنجلترا أثقل هزيمة له في عهد ويغمان، والأكبر له بشكل عام منذ 17 عاماً، بعدما خرج منتخب إسبانيا فائزاً 4-0 ليتصدر مجموعة التصفيات بدلاً منه. وترك ذلك إنجلترا بحاجة إلى خدمة كبيرة من آيسلندا، التي لم تتمكن من تقديمها، بعدما خسرت 6-1 أمام إسبانيا، لتجعل فوز إنجلترا نفسه على أوكرانيا بلا معنى، وتدفعه إلى خوض الملحق بدلاً من ذلك.

    • إعلان
  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما المباريات التي يخوضها منتخب إنجلترا في 2026؟

    ستُقام مرحلتان فاصلتان من تصفيات كأس العالم، وكلتاهما بنظام مباراتي ذهاب وإياب. وستُقام المواجهة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، إذ ستواجه إنجلترا اليونان، صاحبة المركز 59 عالمياً حالياً. وستكون مباراتا الذهاب والإياب أول مواجهتين على الإطلاق بين المنتخبين في كرة القدم النسائية على المستوى الدولي.

    وفي حال الفوز بذلك، ستتأهل إنجلترا إلى المرحلة الثانية والأخيرة، حيث ستنتظرها سلوفاكيا أو أوكرانيا، المنتخبان اللذان هزمتهما إنجلترا مرتين للتو. وستُقام تلك المباريات خلال فترة التوقف الدولي الممتدة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، على أن تُجرى القرعة في 18 يونيو.

  • كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا في 2026

    لا تكون حقوق مباريات منتخب إنجلترا للسيدات مماثلة لحقوق مباريات منتخب الرجال، إذ تتولى ITV بث مباريات إنجلترا. وتُنقل المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، وغالبًا على ITV1 أو ITV4، وكذلك على ITVX، خدمة البث الخاصة بها.

    لكن إذا لعبت إنجلترا أمام أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، فقد يتغير ذلك. وتمتلك BBC حقوق بث مباريات باقي منتخبات بريطانيا، ونتيجة لذلك، نُقلت رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 عبر BBC One بدلًا من ITV في تلك المناسبة.

    وبالنسبة إلى جماهير إنجلترا في الولايات المتحدة، فإن fuboTVهو الخيار الأفضل لمشاهدة مباريات منتخب إنجلترا. وبشكل عام، كانت FOX وFS1 تنقلان مباريات بطولة أمم أوروبا، بينما تُبث بعض المباريات أيضًا عبر ESPN.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • ترتيب مجموعة إنجلترا في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027

    تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - المجموعة A3

    المركزالفريقلعبفتخفارق الأهدافالنقاط
    1إسبانيا6501+1815
    2إنجلترا6501+815
    3آيسلندا6204-96
    4أوكرانيا6006-170

    الفرق التي تنهي المجموعة في المراكز الثاني والثالث والرابع ستظل تملك فرصة التأهل إلى كأس العالم عبر الملحق، على أن تكون الفرق صاحبة المركزين الثاني والثالث ضمن المصنفة.

  • مباريات إنجلترا في عام 2026

    التاريخالوقت (بتوقيت المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالملعب
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب ماردان، أنطاليا
    7 مارس12:30 ظهرًاإنجلترا 2-0 آيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتذا سيتي جراوند، نوتنجهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5.30 مساءًآيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب لوجاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتإستادي مايوركا سون مويكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا 3-0 أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتهيل ديكنسون ستاديوم، ليفربول
    9 أكتوبر5.30 مساءًاليونان ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الجولة الأولى من الملحقملعب بانكريتيو، هيراكليون
    13 أكتوبر7.30 مساءًإنجلترا ضد اليونانتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الجولة الأولى من الملحقكينج باور ستاديوم، ليستر

    سيتم الإعلان عن مباريات إضافية وتفاصيل عام 2026 في الوقت المناسب.