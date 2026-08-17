مباريات ونتائج إنجلترا في 2026 للسيدات: جدول مباريات إنجلترا، القنوات الناقلة، البث المباشر وكيفية المشاهدة

دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، وهو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق ذلك بالفعل. ولم يكن الأمر سهلاً بأي حال على إنجلترا في سويسرا، إذ احتاج أيضًا إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، كما احتاج إلى وقت إضافي لحسم الفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا فيغمان منتصرًا من جديد، وثأر من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، سعت إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، وهذه المرة في مجموعتها بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان الفريق الذي ينهي المجموعة في الصدارة فقط سيتأهل تلقائيًا إلى البطولة في البرازيل، بينما كان مسار الملحق بانتظار بقية الفرق. وللأسف، ثأرت إسبانيا من إنجلترا هذه المرة، لتدفع فريق فيغمان إلى خوض الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

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