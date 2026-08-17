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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

ترجمه

مباريات ونتائج إنجلترا في 2026 للسيدات: جدول مباريات إنجلترا، القنوات الناقلة، البث المباشر وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل كامل لعام منتخب إنجلترا للسيدات، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، وهو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق ذلك بالفعل. ولم يكن الأمر سهلاً بأي حال على إنجلترا في سويسرا، إذ احتاج أيضًا إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، كما احتاج إلى وقت إضافي لحسم الفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا فيغمان منتصرًا من جديد، وثأر من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، سعت إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، وهذه المرة في مجموعتها بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان الفريق الذي ينهي المجموعة في الصدارة فقط سيتأهل تلقائيًا إلى البطولة في البرازيل، بينما كان مسار الملحق بانتظار بقية الفرق. وللأسف، ثأرت إسبانيا من إنجلترا هذه المرة، لتدفع فريق فيغمان إلى خوض الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول إنجلترا ومبارياتها ونتائجها وكيفية مشاهدة الفريق.

  • ما النتائج التي حققها منتخب إنجلترا في 2026؟

    قدّم منتخب إنجلترا بداية رائعة في مشوار تصفيات كأس العالم للسيدات 2027، إذ فاز في مبارياته الأربع الأولى جميعها، من بينها مباراة أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي، ليتصدر المجموعة قبل مباراتين على النهاية. وهذا وضع إنجلترا في أفضلية واضحة لحصد بطاقة التأهل المباشر الوحيدة المتاحة، إذ كان يحتاج فقط إلى نقطة في المباراة خارج أرضه أمام إسبانيا يوم 5 يونيو لحجز مقعده في البطولة التي ستقام في البرازيل.

    لكن، لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما خُطط لها في مايوركا، إذ تلقى منتخب إنجلترا أثقل هزيمة له في عهد فيخمان، والأكبر له إجمالًا خلال 17 عامًا، بعدما خرجت إسبانيا فائزة بنتيجة 4-0 لتعتلي صدارة مجموعة التصفيات بدلًا منه. وترك ذلك إنجلترا بحاجة إلى خدمة كبيرة من آيسلندا، التي لم تتمكن من تقديمها، بعدما خسرت 6-1 أمام إسبانيا، ليصبح فوز إنجلترا نفسه على أوكرانيا بلا معنى، ويجد المنتخب نفسه متجهًا إلى الملحق بدلًا من ذلك.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما المباريات التي يخوضها منتخب إنجلترا للسيدات في 2026؟

    ستُقام مرحلتان فاصلتان من تصفيات كأس العالم، وكلتاهما بنظام الذهاب والإياب. وستُقام المواجهة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، حيث ستواجه إنجلترا اليونان، المنتخب المصنف حالياً في المركز 59 عالمياً. وستُمثل مباراتا الذهاب والإياب أول مواجهة على الإطلاق بين المنتخبين في كرة القدم النسائية على الصعيد الدولي.

    وفي حال الفوز بتلك المواجهة، ستتأهل إنجلترا إلى المرحلة الثانية والأخيرة، حيث ستنتظرها سلوفاكيا أو أوكرانيا، المنتخبان اللذان تغلبت عليهما إنجلترا مرتين للتو. وستُقام هاتان المباراتان خلال فترة التوقف الدولي الممتدة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، على أن تُجرى القرعة في 18 يونيو.

  • كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا في 2026

    لا تتطابق حقوق مباريات منتخب إنجلترا للسيدات مع حقوق مباريات منتخب الرجال، إذ تتولى ITV بث مباريات إنجلترا. وتُنقل المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، وغالبًا على ITV1 أو ITV4، وكذلك عبر ITVX، خدمة البث التابعة لها.

    لكن إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، فقد يتغير ذلك. إذ تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية منتخبات بريطانيا، ونتيجة لذلك نُقلت رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 عبر BBC One بدلًا من ITV في تلك المناسبة.

    وبالنسبة إلى جماهير إنجلترا في الولايات المتحدة، فإن fuboTVهو الخيار الأفضل لمشاهدة المباريات التي يخوضها منتخب إنجلترا. وبوجه عام، كانت FOX وFS1 تنقلان مباريات بطولة أوروبا، بينما تُبث بعض المباريات أيضًا عبر ESPN.

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  • ترتيب مجموعة إنجلترا في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027

    تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - المجموعة A3

    المركزالفريقلعبفتخفارق الأهدافالنقاط
    1إسبانيا6501+1815
    2إنجلترا6501+815
    3آيسلندا6204-96
    4أوكرانيا6006-170

    الفرق التي تنهي المجموعة في المراكز الثاني والثالث والرابع ستظل تملك فرصة التأهل إلى كأس العالم عبر الملحق، على أن تكون الفرق صاحبة المركزين الثاني والثالث مصنفة.

  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في 2026

    التاريخالوقت (بتوقيت المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالملعب
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب ماردان، أنطاليا
    7 مارس12:30 ظهرًاإنجلترا 2-0 آيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتذا سيتي جراوند، نوتنغهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5:30 مساءًآيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب لوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتإستادي مايوركا سون مويكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا 3-0 أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول
    9 أكتوبر5:30 مساءًاليونان ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الملحق، الجولة الأولىملعب بانكريتيو، هيراكليون
    13 أكتوبر7:30 مساءًإنجلترا ضد اليونانتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الملحق، الجولة الأولىملعب كينغ باور، ليستر

    سيتم الإعلان عن مباريات وتفاصيل إضافية لعام 2026 في الوقت المناسب.