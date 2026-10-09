هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
ترجمه

مباريات ونتائج إنجلترا في 2026: جدول مباريات إنجلترا، القنوات الناقلة، البث المباشر وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل كامل لعام منتخب إنجلترا للسيدات، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، وهو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق ذلك بالفعل. ولم يكن الأمر سهلاً بأي حال على منتخب إنجلترا في سويسرا، إذ احتاج أيضاً إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي لحسم الفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا فيجمان منتصراً مرة أخرى، محققاً الثأر من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وفي عام 2026، سعى منتخب إنجلترا للإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، وهذه المرة في مجموعته بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان الفريق الذي ينهي المجموعة في الصدارة وحده سيتأهل مباشرة إلى البطولة في البرازيل، فيما كان مسار الملحق بانتظار بقية المنتخبات. لكن لسوء الحظ، نجح منتخب إسبانيا في رد اعتباره أمام منتخب إنجلترا هذه المرة، ليدفع فريق فيجمان إلى خوض الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

يقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول منتخب إنجلترا ومبارياته ونتائجه وكيفية مشاهدة الفريق.

  • ما النتائج التي حققها منتخب إنجلترا في 2026؟

    قدّم منتخب إنجلترا بداية رائعة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للسيدات 2027، إذ فاز في مبارياته الأربع الأولى جميعها، بما في ذلك مباراة أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي، ليتصدر المجموعة مع تبقي مباراتين. وهذا وضع إنجلترا في أفضلية واضحة لحصد بطاقة التأهل المباشر الوحيدة المتاحة، إذ كان يحتاج فقط إلى نقطة في المباراة خارج أرضه أمام إسبانيا يوم 5 يونيو لحجز مقعده في البطولة بالبرازيل.

    لكن، للأسف، لم تسر الأمور وفق الخطة في مايوركا، إذ تعرّض منتخب إنجلترا لأثقل هزيمة له في عهد فيجمان، والأكبر له إجمالًا منذ 17 عامًا، بعدما خرج منتخب إسبانيا فائزًا 4-0 ليتصدر مجموعة التصفيات بدلًا منه. وترك ذلك إنجلترا بحاجة إلى خدمة كبيرة من آيسلندا، التي لم تتمكن من تقديمها، بعدما خسرت 6-1 أمام إسبانيا، ليصبح فوز إنجلترا نفسه على أوكرانيا بلا معنى، ويجد المنتخب نفسه متجهًا إلى الملحق بدلًا من ذلك.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما هي مباريات منتخب إنجلترا في 2026؟

    ستُقام جولتان من الملحق المؤهل لكأس العالم، وكلتاهما بنظام مباراتي ذهاب وإياب. وستُقام المواجهة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، حيث ستواجه إنجلترا اليونان، المصنفة حاليًا في المركز 59 عالميًا. وستكون مباراتا الذهاب والإياب أول مواجهتين على الإطلاق بين المنتخبين في كرة القدم النسائية على الصعيد الدولي.

    وفي حال فازت إنجلترا، ستتأهل إلى الجولة الثانية والأخيرة، حيث ستنتظرها سلوفاكيا أو أوكرانيا، المنتخبان اللذان تغلبت عليهما إنجلترا مرتين للتو. وستُقام تلك المباريات خلال فترة التوقف الدولي الممتدة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر.

    وإذا نجحت إنجلترا في تجاوز هذه المرحلة بسلام وحجزت لنفسها مقعدًا في كأس العالم للسيدات 2027، فستتعرف على منافساتها في دور المجموعات عندما تُجرى قرعة البطولة يوم 11 ديسمبر.

  • كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا في 2026

    لا تتطابق حقوق مباريات منتخب إنجلترا للسيدات مع حقوق مباريات منتخب الرجال، إذ تُعد ITV الجهة الناقلة لمباريات إنجلترا. وتُنقل المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، وغالبًا على ITV1 أو ITV4، وكذلك عبر ITVX، خدمة البث الخاصة بها.

    لكن إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، فقد يتغير ذلك. إذ تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية منتخبات بريطانيا، ونتيجة لذلك نُقلت رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 عبر BBC One بدلًا من ITV في تلك المناسبة.

    وبالنسبة إلى جماهير إنجلترا في الولايات المتحدة، فإن fuboTVهو الخيار الأفضل لمشاهدة مباريات إنجلترا. وبشكل عام، كانت FOX وFS1 تنقلان مباريات بطولة أمم أوروبا، بينما تُبث بعض المباريات أيضًا عبر ESPN.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • مباريات منتخب إنجلترا في 2026

    التاريخالتوقيت (بتوقيت المملكة المتحدة)المباراةالبطولةالملعب
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب ماردان، أنطاليا
    7 مارس12:30 ظهرًاإنجلترا 2-0 آيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتسيتي جراوند، نوتنجهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5:30 مساءًآيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب لاوجاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتإستادي مايوركا سون مويكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا 3-0 أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول
    9 أكتوبر5:30 مساءًاليونان 0-3 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الدور الفاصل 1ملعب بانكريتيو، هيراكليون
    13 أكتوبر7:30 مساءًإنجلترا ضد اليونانتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الدور الفاصل 1كينج باور، ليستر

    سيتم الإعلان عن مباريات إضافية وتفاصيل عام 2026 في الوقت المناسب.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
إنجلترا للسيدات crest
إنجلترا للسيدات
ENG
اليونان للسيدات crest
اليونان للسيدات
GRE