دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، وهو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وبالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حقق ذلك بالفعل. ولم يكن الأمر سهلاً بأي حال على منتخب إنجلترا في سويسرا، إذ احتاج أيضاً إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي لحسم الفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا فيجمان منتصراً مرة أخرى، محققاً الثأر من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وفي عام 2026، سعى منتخب إنجلترا للإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، وهذه المرة في مجموعته بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان الفريق الذي ينهي المجموعة في الصدارة وحده سيتأهل مباشرة إلى البطولة في البرازيل، فيما كان مسار الملحق بانتظار بقية المنتخبات. لكن لسوء الحظ، نجح منتخب إسبانيا في رد اعتباره أمام منتخب إنجلترا هذه المرة، ليدفع فريق فيجمان إلى خوض الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

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