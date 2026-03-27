مباريات ودية دولية: إسبانيا في الصدارة، وألمانيا تبرع بفضل ويرتز، والنرويج تتعرض للهزيمة. تمريرة حاسمة من كوبماينرز إلى دومفريس، وتألق غيدجيميس

إسبانيا - صربيا– لم تجد إسبانيا أي صعوبةفي سحق صربيا وإرسال رسالة إلى جميع الفرق الكبرى الأخرى، مؤكدةً مكانتها كواحدة من أقوى المرشحات للفوز باللقب. على الرغم من مواجهتها لفريق لن يشارك في كأس العالم، فازت "الروخا" في فيلا ريال بنتيجة 3-0 على فريق ميلينكوفيتش-سافيتش وبافلوفيتش وكوستيتش وساماردزيتش. وسجل أويارزابال ثنائية ومونوز هدفاً.





هولندا –النرويج– فوز مهم أيضاً للمنتخب الهولندي الذي تغلب 2-1 على النرويج التي سبق لها أن ألحقت هزيمة قاسية بإيطاليا. في أمستردام، تأخر أصحاب الأرض بهدف سجله شيلديروب، لكن فان ديك ثم لاعب ميلان السابق رايندرز قلبوا النتيجة. وتجدر الإشارة إلى تمريرات كووبماينرز ودومفريس الحاسمة، كما شارك مالين ودي فري في المباراة.





سويسرا - ألمانيا – مباراة مثيرة في بازل حيث خسرت سويسرا 4-3 أمام ألمانيا. افتتح التسجيل لاعب بولونيا السابق ندوي، ثم أدرك تاه التعادل. بعد ذلك سجل إمبولو الهدف الثاني لفريقه، ثم أدرك غنابري التعادل 2-2. أعاد فيرتز التقدم لفريقه قبل أن يعادل مونتيرو النتيجة مرة أخرى. لكن في الدقائق الأخيرة، حسم لاعب وسط ليفربول النتيجة النهائية: أداء خارق له حيث سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين. في صفوف أصحاب الأرض، شارك فرويلر وأكانجي في التشكيلة الأساسية، بينما دخل جاشاري وأبيشر في الشوط الثاني.





وأخيراً، تجدر الإشارة أيضاً إلى الفوز الساحق للجزائر على غواتيمالا في مباراة أقيمت على ملعب فيراريس في جنوة: انتهت المباراة بنتيجة 7-0، وبالإضافة إلى أهداف غويريومحرز ولاعب روما السابق أوار، سجل فارس غدجميس هدفاً أيضاً. في أول ظهور له مع المنتخب الأول، سجل اللاعب الذي يبرز في دوري الدرجة الثانية مع فريق فروزينوني، هدفه الأول بقميص منتخب بلاده.