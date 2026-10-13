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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
ترجمه

مباريات منتخب إنجلترا للسيدات ونتائجه في 2026: جدول مباريات لبؤات إنجلترا والقنوات الناقلة والبث المباشر وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل شامل لعام منتخب إنجلترا للسيدات، يتضمن كيفية مشاهدة مبارياته مباشرةً والمزيد

دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد: الدفاع عن لقبه الأوروبي. وهذا ما حققه بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا. ولم تكن مهمة لبؤات إنجلترا سهلة في سويسرا؛ إذ احتجن إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن فريق سارينا فيجمان خرج منتصرًا مرة أخرى في النهاية، ليثأر من إسبانيا بعد خسارته أمامها في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وفي عام 2026، سعت إنجلترا إلى التفوق على إسبانيا مجددًا، هذه المرة في مجموعتهما بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. ولم يكن التأهل المباشر إلى البطولة في البرازيل متاحًا إلا للمنتخب الذي ينهي التصفيات في صدارة المجموعة، بينما تنتظر بقية المنتخبات طريق الملحق. لكن إسبانيا ثأرت من لبؤات إنجلترا هذه المرة، لتدفع فريق فيجمان إلى خوض الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول مباريات إنجلترا ومواعيدها ونتائجها وكيفية مشاهدتها.

  • ما نتائج منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    استهلت إنجلترا مشوارها في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 بصورة رائعة، إذ فازت بمبارياتها الأربع الأولى، بينها مباراة أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي، لتتصدر المجموعة قبل جولتين من النهاية. وبذلك، أصبحت إنجلترا صاحبة الأفضلية في سباق الفوز ببطاقة التأهل المباشر الوحيدة، وكان يكفيها التعادل في مباراتها خارج أرضها أمام إسبانيا يوم 5 يونيو لحجز مكانها في البطولة التي تستضيفها البرازيل.

    لكن الأمور لم تسر كما أرادت إنجلترا في مايوركا، إذ تلقت أثقل هزيمة لها في حقبة فيجمان، وأكبر هزيمة لها منذ 17 عامًا، بعدما فازت إسبانيا بنتيجة 4-0 وانتزعت صدارة مجموعة التصفيات. وأصبحت إنجلترا بحاجة إلى مساعدة كبيرة من آيسلندا، لكن الأخيرة لم تتمكن من تقديمها، إذ خسرت أمام إسبانيا بنتيجة 6-1، ليصبح فوز إنجلترا على أوكرانيا بلا جدوى، وتضطر إلى خوض الملحق بدلًا من التأهل المباشر.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    وهذا وضع إنجلترا أمام ضرورة خوض جولتين من الملحق المؤهل لكأس العالم، تُقام كل منهما بنظام الذهاب والإياب. وأُقيمت المواجهة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، وتغلبت فيها إنجلترا على اليونان، التي كانت تحتل حينها المركز الـ59 عالمياً، لتتأهل إلى الجولة الثانية.

    وستواجه إنجلترا الآن أوكرانيا، التي سبق أن تغلبت عليها مرتين في عام 2026، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة من العام، على أن تتأهل الفائزة إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

    وإذا نجحت إنجلترا في تجاوز المواجهة وحجز مقعدها في البطولة، فستتعرف على منافساتها في دور المجموعات عند إجراء القرعة يوم 11 ديسمبر.

  • كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    تختلف حقوق بث مباريات منتخب إنجلترا للسيدات عن حقوق بث مباريات منتخب الرجال، وتتولى ITV بث مباريات منتخب السيدات. وتُنقل المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، غالبًا على ITV1 أو ITV4، وكذلك عبر خدمة البث التابعة لها ITVX.

    لكن قد يتغير ذلك إذا واجه منتخب إنجلترا اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. إذ تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية منتخبات المملكة المتحدة، ولذلك نُقلت مباراة إنجلترا في جلاسكو أمام اسكتلندا بنهاية عام 2023 على BBC One بدلًا من ITV.

    وبالنسبة إلى مشجعي منتخب إنجلترا في الولايات المتحدة، تُعد fuboTVالخيار الأفضل لمشاهدة مباريات منتخب السيدات. وبوجه عام، عرضت FOX وFS1 مباريات بطولة أوروبا، بينما تُبث بعض المباريات أيضًا على ESPN.

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  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالتوقيت (بتوقيت المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالملعب
    ٣ مارس٥ مساءًأوكرانيا ١-٦ إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، دور المجموعاتملعب ماردان، أنطاليا
    ٧ مارس١٢:٣٠ ظهرًاإنجلترا ٢-٠ آيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، دور المجموعاتملعب سيتي جراوند، نوتنجهام
    ١٤ أبريل٧ مساءًإنجلترا ١-٠ إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، دور المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    ١٨ أبريل٥:٣٠ مساءًآيسلندا ٠-١ إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، دور المجموعاتملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك
    ٥ يونيو٨ مساءًإسبانيا ٤-٠ إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، دور المجموعاتملعب إستادي مايوركا سون مويكس، بالما
    ٩ يونيو٨ مساءًإنجلترا ٣-٠ أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، دور المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول
    ٩ أكتوبر٥:٣٠ مساءًاليونان ١-٣ إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، الدور الأول من الملحقملعب بانكريتيو، هيراكليون
    ١٣ أكتوبر٧:٣٠ مساءًإنجلترا ٥-٠ اليونانتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، الدور الأول من الملحقملعب كينج باور، ليستر
    نوفمبر ٢٠٢٦يُحدَّد لاحقًاأوكرانيا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، الدور الثاني من الملحقيُحدَّد لاحقًا
    ديسمبر ٢٠٢٦يُحدَّد لاحقًاإنجلترا ضد أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات ٢٠٢٧، الدور الثاني من الملحقيُحدَّد لاحقًا

    سيُعلن عن مباريات أخرى وتفاصيل إضافية لعام ٢٠٢٦ في الوقت المناسب.