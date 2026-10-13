دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد: الدفاع عن لقبه الأوروبي. وهذا ما حققه بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا. ولم تكن مهمة لبؤات إنجلترا سهلة في سويسرا؛ إذ احتجن إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن فريق سارينا فيجمان خرج منتصرًا مرة أخرى في النهاية، ليثأر من إسبانيا بعد خسارته أمامها في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وفي عام 2026، سعت إنجلترا إلى التفوق على إسبانيا مجددًا، هذه المرة في مجموعتهما بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. ولم يكن التأهل المباشر إلى البطولة في البرازيل متاحًا إلا للمنتخب الذي ينهي التصفيات في صدارة المجموعة، بينما تنتظر بقية المنتخبات طريق الملحق. لكن إسبانيا ثأرت من لبؤات إنجلترا هذه المرة، لتدفع فريق فيجمان إلى خوض الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

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