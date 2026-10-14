دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، هو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وهذا ما فعله بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا. ولم تكن مهمة منتخب إنجلترا سهلة في سويسرا، إذ احتاج أيضًا إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن فريق سارينا فيجمان تُوّج باللقب مجددًا، وثأر من إسبانيا بعد خسارته أمامها في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، سعى منتخب إنجلترا للتفوق على إسبانيا مرة أخرى، وهذه المرة في مجموعته بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان التأهل المباشر إلى البطولة في البرازيل من نصيب متصدر المجموعة وحده، فيما ينتظر مسار الملحق بقية المنتخبات. لكن إسبانيا ثأرت من منتخب إنجلترا هذه المرة، وأجبرت فريق فيجمان على خوض الملحق، الذي سيُقام في النصف الثاني من عام 2026.

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