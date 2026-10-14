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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
ترجمه

مباريات منتخب إنجلترا للسيدات ونتائجه في 2026: جدول مباريات اللبؤات، والقنوات الناقلة، والبث المباشر، وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل شامل لعام منتخب إنجلترا للسيدات، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرةً والمزيد

دخل منتخب إنجلترا للسيدات عام 2025 بهدف كبير واحد، هو الدفاع عن لقبه الأوروبي. وهذا ما فعله بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا. ولم تكن مهمة منتخب إنجلترا سهلة في سويسرا، إذ احتاج أيضًا إلى ركلات الترجيح لتجاوز السويد في ربع النهائي، وإلى وقت إضافي للفوز على إيطاليا في نصف النهائي. لكن فريق سارينا فيجمان تُوّج باللقب مجددًا، وثأر من إسبانيا بعد خسارته أمامها في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، سعى منتخب إنجلترا للتفوق على إسبانيا مرة أخرى، وهذه المرة في مجموعته بتصفيات كأس العالم للسيدات 2027. وكان التأهل المباشر إلى البطولة في البرازيل من نصيب متصدر المجموعة وحده، فيما ينتظر مسار الملحق بقية المنتخبات. لكن إسبانيا ثأرت من منتخب إنجلترا هذه المرة، وأجبرت فريق فيجمان على خوض الملحق، الذي سيُقام في النصف الثاني من عام 2026.

لدى جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول مباريات منتخب إنجلترا ومواعيدها ونتائجها وكيفية مشاهدته.

  • ما نتائج منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    استهل منتخب إنجلترا مشواره في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 بصورة رائعة، إذ فاز بمبارياته الأربع الأولى، بينها مباراة أمام إسبانيا على ملعب ويمبلي، ليتصدر المجموعة قبل جولتين من النهاية. وبذلك، أصبح الأقرب إلى انتزاع بطاقة التأهل المباشر الوحيدة، وكان يكفيه التعادل خارج أرضه أمام إسبانيا يوم 5 يونيو لحجز مقعده في البطولة المقررة في البرازيل.

    لكن الأمور لم تسر وفق الخطة في مايوركا، إذ مُني منتخب إنجلترا بأثقل هزيمة له في عهد فيجمان، والأكبر له منذ 17 عامًا، بعدما فازت إسبانيا 4-0 وانتزعت صدارة المجموعة. وأصبح منتخب إنجلترا بحاجة إلى مساعدة كبيرة من آيسلندا، لكنها لم تتحقق؛ فقد خسرت آيسلندا أمام إسبانيا 6-1، ليصبح فوز إنجلترا على أوكرانيا بلا جدوى، ويتجه المنتخب الإنجليزي إلى الملحق بدلًا من التأهل المباشر.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما المباريات التي سيخوضها منتخب إنجلترا للسيدات في 2026؟

    وبذلك، بات على منتخب إنجلترا خوض جولتين من الملحق المؤهل لكأس العالم، تتألف كل منهما من مباراتي ذهاب وإياب. وأُقيمت المواجهة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، وفاز فيها منتخب إنجلترا على اليونان، التي كانت تحتل آنذاك المركز 59 عالميًا، ليتأهل إلى الجولة الثانية.

    وسيواجه منتخب إنجلترا الآن أوكرانيا، التي سبق له الفوز عليها مرتين في 2026، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة من العام. وسيتأهل الفائز إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

    وإذا نجح منتخب إنجلترا في تجاوز هذه المواجهة وحجز مقعده في البطولة، فسيتعرف إلى منافسيه في دور المجموعات عند إجراء القرعة يوم 11 ديسمبر.

  • كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    تختلف حقوق بث مباريات منتخب إنجلترا للسيدات عن حقوق مباريات منتخب الرجال، إذ تتولى ITV بث مباريات منتخب إنجلترا للسيدات. وتُعرض المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، وغالبًا على ITV1 أو ITV4، وكذلك عبر خدمة البث التابعة لها ITVX.

    لكن قد يتغير ذلك إذا واجهت إنجلترا اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. وتمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية منتخبات المملكة المتحدة، ولذلك نُقلت مباراة إنجلترا خارج أرضها أمام اسكتلندا في غلاسكو، أواخر عام 2023، على BBC One بدلًا من ITV.

    بالنسبة لمشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، تُعد fuboTVالخيار الأفضل لمشاهدة مباريات منتخب إنجلترا للسيدات. وبوجه عام، عرضت FOX وFS1 مباريات بطولة أمم أوروبا، بينما تُبث بعض المباريات أيضًا على ESPN.

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  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في 2026

    التاريخالوقت (بتوقيت المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالملعب
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب ماردان، أنطاليا
    7 مارس12:30 ظهرًاإنجلترا 2-0 آيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب سيتي جراوند، نوتنجهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5:30 مساءًآيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب لوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب إستادي مايوركا سون مويكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا 3-0 أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، دور المجموعاتملعب هيل ديكينسون، ليفربول
    9 أكتوبر5:30 مساءًاليونان 1-3 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الأولى من الملحقملعب بانكريتيو، هيراكليون
    13 أكتوبر7:30 مساءًإنجلترا 5-0 اليونانتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الأولى من الملحقملعب كينج باور، ليستر
    يُحدَّد لاحقًايُحدَّد لاحقًاأوكرانيا ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الثانية من الملحقيُحدَّد لاحقًا
    5 ديسمبريُحدَّد لاحقًاإنجلترا ضد أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027، الجولة الثانية من الملحقملعب ويمبلي، لندن

    سيُعلن عن المزيد من مباريات عام 2026 وتفاصيلها في الوقت المناسب.