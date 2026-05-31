القروش ليسوا لقمة سهلة: كاب فيردي توجه رسالة للسعودية بثلاثية صربيا قبل كأس العالم!

مخطئ من يظن أن منتخب كاب فيردي سيكون لقمة سائغة في كأس العالم، فرغم تواجده في مجموعة صعبة، تضم السعودية وإسبانيا وأوروجواي، إلا أن "القروش الزرقاء" قررت أن توجه رسالة شديدة اللهجة، قبل المونديال.

منتخب الرأس الأخضر، نجح في تحقيق انتصار كبير على صربيا، بنتيجة (3-0)، على ملعب دو ريتسيلو بمدينة لشبونة، حيث جاءت الثلاثية عن طريق كيفين لينيني ولاروس دوارتي وبينشيمول في الدقائق 11 و59 و63.

صحيح أن المنتخب الصربي خاض المواجهة بدون أبرز نجومه، مثل فلاهوفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كوستيتش، يوفيتش، أليكساندر ميتروفيتش، إلا أن ذلك لم يمنع من تلقيه هزيمة ثقيلة، في وجود لاعبين من ذوي الخبرة في ملاعب القارة العجوز، أبرزهم مدافع ميلان، ستراهينيا بافلوفيتش.