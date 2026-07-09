لا تزال أصداء "الجدل التحكيمي" الذي صاحب مباراة مصر والأرجنتين، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، تلقي بظلالها على الساحة العالمية، في ظل تنديد الفراعنة، بتعرضهم لظلم تحكيمي فادح تسبب في "ريمونتادا" ميسي ورفاقه.

ما قبل الدقيقة 79، يقول إن مصر ستصنع المعجزة، وتقصي الأرجنتين، حامل اللقب، من المونديال، بعد التقدم بهدفين نظيفين، ولكن بعد ذلك ماذا حدث؟ 11 دقيقة، وجدل تحكيمي وراء عدم احتساب مخالفات لصالح الفراعنة، جعلت حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الإفريقي، يفتح النار على الجميع، ويصف الأمر بقوله "أرادوا أن يبقى ميسي في كأس العالم".

المنتخب المصري خسر بنتيجة (2-3)، وودع المونديال، ولكن كسب احترام الجميع، فيما بقي الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، هو المدين الأول برفقة تقنية الفار، فيما وُصف بـ"سرقة الفوز" من الفراعنة، واغتيال حلمه في المضي قدمًا نحو صنع التاريخ في البطولة المُقامة على أرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.