مباراة إنتر وأتالانتا، يبدو أن جيرفاسوني قد رشح الحكم مانغانييلو (الذي تم إيقافه مع تشيفي): 7 في التقييم

لا يزال عدم احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان بسبب مخالفة ارتكبها سكالفيني ضد فراتيسي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أتالانتا بعد ظهر السبت في سان سيرو، موضوعًا للجدل بعد مرور يومين على الواقعة.

سيتم إيقاف الحكم جيانلوكا مانغانييلو لعدة جولات في الدوري الإيطالي، وكذلك من كانوا في غرفة VAR في ليسوني: غاريغليو وشيففي.

وفي الوقت نفسه، عمل غاريغليو يوم الأحد كمسؤول VAR في مباراة كومو وروما، بينما عمل تشيفي (الذي غالبًا ما يُستخدم دوليًا في إطار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) كمسؤول فيديو للمباراة (VMO)) كمسؤول VAR في مباراة لاتسيو وميلان.