مع قرب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، لا يزال ارتفاع أسعار تذاكر المونديال هو الأزمة التي شهدت اعتراض الجماهير في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، في ظل القفزة في الأسعار، مقارنة فقط بالنسخة الماضية "قطر 2022".

وتتراوح أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026، الأغلى في البطولة، والذي سيقام على ملعب ميتلايف، في 19 يوليو المُقبل، ما بين 2030-6370 دولار أمريكي، في حين كانت أسعار تذاكر نهائي مونديال قطر، ما بين 206-1607 دولار.

وطالب عدد من المشرعين الأمريكيين، بتخفيض أسعار التذاكر، فيما قرر الاتحاد الدولي "فيفا"، طرح عدد محدود من التذاكر، بقيمة 60 دولار، في أعلى المدرجات.

ولكن، على النقيض، يبدو أن أحد المشجعين الذين قرروا إعادة بيع تذكرتهم، قرر توجيه صدمة للمنتخب السعودي، بشأن إحدى مبارياته في كأس العالم.