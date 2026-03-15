أسدل الستار على المواجهة الكروية التي جمعت بين فريقي ليفربول وتوتنهام بتعادل إيجابيًّا محبط بهدف لكل فريق.
انطلقت المباراة بسيطرة واضحة لأصحاب الأرض أثمرت عن تقدم مبكرًا للاعب دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 18 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة فائقة.
استمر هذا التقدم الهش وسط تراجع غير مبرر في الأداء حتى اللحظات القاتلة حين تمكن ريتشارليسون من استغلال تمريرة داخل المنطقة وتراخ دفاعي واضح ليسجل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 90 وسط صدمة الجماهير الكبيرة.
وشهد الشوط الثاني دخول النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 64 كبديل لزميله جيريمي فريمبونج في محاولة جادة من المدرب أرني سلوت لتأمين النتيجة وتعزيز الفاعلية الهجومية غير أن المباراة انتهت بنتيجة مخيبة لآمال العشاق.