الجزائر تصلح ما أفسده الأهلي والاتحاد: رياض محرز يجمع "شتات" عوار .. ولغز نجل زيدان أمام جواتيمالا

الجزائر تستعرض عضلاتها أمام جواتيمالا..

مباراة من طرف واحد، لم يتكلف فيها رياض محرز ورفاقه عناءً كبيرًا، حتى جاء الانتصار الساحق للمنتخب الجزائري على جواتيمالا بنتيجة (7-0)، في مباراة تحضيرية ضمن أسبوع الفيفا.

سباعية محاربي الصحراء جاءت عن طريق رياض محرز "ركلة جزاء د31"، أشرف عبادة "د45+1"، حسام عوار "د47"، أمين جويري "هدفين د19 و60"، فارس غيدجميس "د76"، أحمد نذير بن بوعلي "د82".

من قلب جنوى، وتحديدًا في ملعب لويجي فيراريس، حقق منتخب الجزائر انتصاره العريض، في مباراة غير متكافئة، أرسلت بها كتيبة المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، رسالة شديدة اللهجة، بالجاهزية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

مواجهة ترك بها ثنائي دوري روشن السعودي، رياض محرز وحسام عوار، المحترفين في الأهلي والاتحاد، بصمة رائعة، ولمحات سنتطرق إليها في النقاط التالية..

  • محرز يواصل الزحف نحو القمة

    في أكتوبر الماضي، أعلنها النجم الجزائري رياض محرز، بأن كأس العالم 2026، ستكون الأخيرة في مسيرته، وأنه لا يستطيع الاستمرار في الملاعب لفترة أطول، مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    ومن أجل ذلك، فإن رياض محرز بات يسابق الزمن، لتخليد اسمه في تاريخ المنتخب الجزائري، بالتربع على عرش الهدافين، خاصة وأن المسيرة الدولية أمام نجم الأهلي، باتت أشبه بساعة رملية، تتساقط فيها الحبات الأخيرة.

    وبإحرازه هدفًا في شباك جواتيمالا، وصل رياض محرز إلى هدفه الدولي رقم 39، ليواصل الابتعاد في وصافة الهدافين التاريخيين، فيما يبعد بفارق ستة أهداف عن إسلام سليماني، صاحب الـ45 هدفًا.

    محرز يجمع "شتات" عوار مع الاتحاد

    إذا ما تركنا جنوى للحظات، وعدنا إلى دوري روشن السعودي، سنجد "بقايا" بطل بات يعاني الأمرّين محليًا، بعدما صعد على منصات التتويج في الدوري والكأس خلال الموسم الماضي.

    هكذا كان الاتحاد، ونجمه حسام عوار، الذي بات يحمل على عاتقه حملًا كبيرًا لقيادة شعلة العميد في الفترة المتبقية من الموسم، إلا أنه عانى كثيرًا من "الشتات" في صفوف النمور، خلال مبارياته الأخيرة، وآخرها وداع كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل التوقف الدولي.

    عوار مع المنتخب الجزائري، بدا وكأنه وجد متنفسًا قليلًا من أزماته مع الاتحاد، ليس ذلك فحسب، بل إنه أظهر انسجامًا رائعًا في تحركاته مع رياض محرز، ليساهما في صنع جبهة هجومية قوية برفقة محمد أمين عمورة وأمين جويري.

    بالنظر إلى أهداف المنتخب الجزائري، فإن أغلب اللقطات تبدأ من عند محرز، وخاصة في لقطة الهدف الثالث، بتمريرة من نجم الأهلي إلى ريان آيت نوري، نجم مانشستر سيتي، ثم تحرك رائع من رياض دون كرة في العمق الدفاعي، إلا أن عوار كان له السبق على محرز في استغلال تمريرة نوري الطويلة، ليضعها بطريقة رائعة في الشباك.

    لنشاهد أيضًا لقطة الهدف الخامس، الذي حمل صناعة حسام عوار، لنرى رياض محرز، مركز خطورة الجزائريين من الطرف الأيمن، وتعاون رائع مع نجم الاتحاد، الذي مرر عرضية أرضية ترجمها جويري في الشباك.

    لغز "ابن زيدان"

    رغم كونها مباراة ودية، إلا أن هناك نقاط تستحق النظر حول المنتخب الجزائري، والذي يبدو أنه قرر تغيير جلده قليلًا، مقارنة عمّا كان عليه في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

    لعل أبرز النقاط حول تواجد لوكا زيدان، على مقاعد البدلاء، لصالح ميلفين ماستيل، حارس نيون السويسري، الذي خاض مباراته الدولية الأولى بقميص الخضر، بعدما كان نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، عنصرًا أساسيًا في كتيبة الجزائر خلال البطولة الإفريقية التي شهدت خروجهم من ربع النهائي.

    المنتخب الجزائري أيضًا أظهر تنوعًا كبيرًا بين مسجلي الأهداف في مرمى جواتيمالا، دون الحاجة للحديث عن السيطرة الكاملة، والتنوع الهجومي بين الأطراف واللعب المباشر في العمق.

    شاهدنا أمين جويري يسجل هدفين، وكلًا من عوار وبن بوعلي يسجل ويصنع، وتمريرات حاسمة من عمورة وزروقي وآين نوري وأشرف عبادة.

    المنتخب الجزائري بشكل عام، قدم لوحة فنية رائعة، وسط سيطرة كاملة، وضغط متقدم هائل، وبراعة في البناء من الخلف.

    كلمة أخيرة .. ما يفسده الأهلي والاتحاد تصلحه الجزائر!

    رغم أني تحدثت في الفقرة الثانية عن رياض محرز الذي جمع "شتات" عوار، إلا أن نجم الأهلي أيضًا كان بحاجة إلى هذا الفوز الكبير مع "الثعالب"، من أجل استعادة الثقة، بعد "ضربتين" موجعتين مع الراقي، حيث خرج أيضًا من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال، كما خسر وصافة دوري روشن.

    المنتخب الجزائري يقدم هدية لقطبي جدة، فودية جواتيمالا، شهدت تحركات رائعة من قِبل محرز في الطرف والعمق، وانسجامًا كبيرًا مع حسام عوار، ما يحقق استفادة ثلاثية، بين منتخب يصالح جماهيره بعد إخفاق الكان، ويستعد لملاقاة الأرجنتين والأردن والنمسا في كأس العالم، والأهلي الذي لا يزال يحلم بتحقيق وعد محرز بتحقيق لقب الدوري، وينافس الاتحاد على النخبة الآسيوية، حيث تأتي فرصة عوار ورفاقه الأخيرة لمصالحة جماهير العميد.