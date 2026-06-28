انتقام خيخون أم إعادة السويد والدنمارك؟ إيران ضحية "جنون" الجزائر والنمسا!

التذكرة العربية الثالثة، المنتخب الجزائري يتأهل إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، بتعادله مع النمسا، بنتيجة (3-3)، على ملعب أروهيد، في صدام كروي مثير في الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة.
سجال من الأهداف، تقدم نمساوي وتعادل جزائري، ثم انقلبت الحال، في الدقائق الأخيرة، حيث جاءت ثلاثية النمسا عن طريق ماركو أرناوتوفيتش، مارسيل سابتسير، ساشا كالادزيتش، في الدقائق 28 و55 و90+6، فيما وقّع على ثلاثية المحاربين، كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (هدفين) في الدقائق 45 و60 و90+3.
تعادل مثير، منح النمسا مقعد وصافة المجموعة العاشرة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن الجزائر، التي تأهلت ضمن أفضل ثوالث، فيما تأهلت الأرجنتين متصدرة للمجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما ودع الأردن بلا نقاط.
وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الجزائر والنمسا، في كأس العالم 2026..