Goal.com
مباشر
GattusoGetty
Emanuele Tramacere

ترجمه

مباراة البوسنة وإيطاليا تبلغ قيمتها 30 مليون يورو: الأرقام الصادرة عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

انتقالات
التأهل إلى كأس العالم القادمة؟ ليس هذا فحسب، فمباراة البوسنة وإيطاليا لها أهمية أكبر بكثير.

التأهل إلى كأس العالم القادمة، والشرف، والفرحة للأجيال التي لم تتح لها بعد فرصة رؤية القميص الأزرق في كأس العالم؟ بالتأكيد، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن مباراة البوسنة وإيطاليا، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 31 مارس ابتداءً من الساعة 20:45، لها قيمة أكبر بكثير، بل أكبر بكثير.


إنها مسألة حسابات وميزانيات، فكرة القدم صناعة، وعلى الاتحادات أيضًا أن تلتزم بحدود معينة. وقد أغلقت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) ميزانيتها الأخيرة بعجز، لكن التقديرات، كما أكد ذلك الرئيس جرافينا، ستتغير حسب التأهل أو عدم التأهل إلى كأس العالم.


لكن ما هي القيمة الاقتصادية لمباراة البوسنة وإيطاليا بالنسبة لإيطاليا؟ الرقم، الذي أوردته صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، يشير إلى حوالي 30 مليون يورو.

  • العقوبات مع الرعاة

    تتضمن عقود الرعاية التي وقعتها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) خلال السنوات الأخيرة (والتي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 42 مليون يورو في الفترة 2015-2018 إلى حوالي 70 مليون يورو في الفترة 2023-2026) بنوداً مهمة، ومن بينها بنود إيجابية وأخرى سلبية بشكل خاص في حالة التأهل أو عدم التأهل إلى كأس العالم. وعلى وجه الخصوص، في حالة عدم التأهل، ستؤدي العقوبات إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 9.5 مليون يورو.

  • القمصان المباعة

    بالإضافة إلى الرعايات التجارية، لا ينبغي إغفال الانتقال من «بوما» إلى «أديداس» كراعي فني، حيث شهد هذا التغيير زيادة ملحوظة ليس فقط في المقابل الأساسي (الذي وصل إلى 30-35 مليون يورو)، بل أيضًا في عائدات حقوق الملكية الفكرية للمنتجات المباعة (11 مليون يورو في عام 2024). بالنسبة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، يعتبر السوق الأمريكي أساسياً، ومن شأن التأهل إلى كأس العالم أن يضمن حوالي 10 ملايين يورو إضافية من المكافآت والإيرادات.

  • جائزة الفيفا

    وأخيرًا، تضمن المشاركة في كأس العالم للاتحادات مكافأة مالية تتناسب مع النتائج. ويبلغ مجموع هذه المكافأة، بالإضافة إلى تكاليف التحضير، حوالي 9 ملايين يورو، ويمكن أن ترتفع إلى 11 مليونًا في حالة تجاوز مرحلة المجموعات، و14 مليونًا في ربع النهائي، و18 مليونًا في نصف النهائي، و45 مليونًا للفائز بالبطولة.

  • 30 مليون على المحك

    بشكل إجمالي، تبلغ قيمة مباراة الثلاثاء ضد البوسنة لإيطاليا حوالي 30 مليون يورو من حيث العائدات المالية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) وحدها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عائدات حقوق البث التلفزيوني، وهي مركزة ولا تتأثر سلبًا في حالة عدم التأهل، بل تتيح للاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعادة توزيع ثروته على القاعدة الشعبية للرياضة.



