مباراة البوسنة وإيطاليا تبلغ قيمتها 30 مليون يورو: الأرقام الصادرة عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

التأهل إلى كأس العالم القادمة، والشرف، والفرحة للأجيال التي لم تتح لها بعد فرصة رؤية القميص الأزرق في كأس العالم؟ بالتأكيد، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن مباراة البوسنة وإيطاليا، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 31 مارس ابتداءً من الساعة 20:45، لها قيمة أكبر بكثير، بل أكبر بكثير.





إنها مسألة حسابات وميزانيات، فكرة القدم صناعة، وعلى الاتحادات أيضًا أن تلتزم بحدود معينة. وقد أغلقت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) ميزانيتها الأخيرة بعجز، لكن التقديرات، كما أكد ذلك الرئيس جرافينا، ستتغير حسب التأهل أو عدم التأهل إلى كأس العالم.





لكن ما هي القيمة الاقتصادية لمباراة البوسنة وإيطاليا بالنسبة لإيطاليا؟ الرقم، الذي أوردته صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، يشير إلى حوالي 30 مليون يورو.