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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
علي رفعت

مباراة البرتغال وإسبانيا تُثبت: هي كأس عالم الحراس.. يامال تائه في حديقة مينديش وحرص مارتينيز لا يكفي!

فقرات ومقالات
البرتغال ضد إسبانيا
البرتغال
إسبانيا
كأس العالم
لامين يامال
نونو مينديز

انتصار إسبانيا في الوقت القاتل!

صعق المنتخب الإسباني جاره البرتغالي بهدف قاتل في الدقيقة 91 من عمر القمة الأيبيرية المثيرة التي احتضنها ملعب دالاس ستاديوم في ولاية تكساس الأمريكية ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. 

وجاء الهدف بتسديدة متقنة من البديل ميكيل ميرينو الذي استغل بينية نموذجية قبل نهاية الوقت الأصلي بثوان معدودات من فيران توريس لينهي صمودًا برتغاليا استمر طوال المباراة ويحرم رفاق كريستيانو رونالدو من الذهاب إلى الأشواط الإضافية لتنتهي المواجهة بهدف نظيف للا روخا وسط دراما كروية حبست أنفاس الملايين.

  • بطولة الحراس 

    أثبتت هذه الموقعة الإقصائية الكبرى أن نسخة مونديال أمريكا الشمالية هي بطولة حراس المرمى بامتياز نظرًا للسطوة المرعبة للقفازات الذهبية على مسرح الأحداث. 

    ودخل الحارس الإسباني أوناي سيمون التاريخ من الباب الكبير في مواجهة النمسا السابقة بعد أن حطم واحدًا من أقدم الأرقام القياسية الصامدة في تاريخ كأس العالم والمسجل باسم الأسطورة الإيطالي والتر زينجا منذ مونديال 1990.

    وتجاوز سيمون حاجز 519 دقيقة متتالية بشباك نظيفة ووصلت في هذه المباراة إلى 609 ليؤكد تفوق المنظومة الدفاعية الإسبانية التي لم تستقبل أي هدف طوال البطولة الحالية مدعومًا بتألق زملائه في الملاعب الأخرى مثل إيلوي روم ورونوين ويليامز وفوزينيا ومصطفى شوبير وحتى حارس البرتغال الليلة دييجو كوستا ليعلن هذا المونديال زمنًا جديدًا تهيمن فيه القفازات على حساب المهاجمين.


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    حديقة مينديش الخاصة تعزل يامال

    عاش النجم الإسباني الواعد لامين يامال ليلة قاسية في دالاس بعد أن تاه تمامًا في الرواق الأيمن وعجز عن تقديم مستوياته المعهودة لتستمر حصيلته الرقمية الباهتة في هذه النسخة بهدف وحيد وصفر صناعة. 

    ويعود هذا التراجع الشديد إلى الرقابة الصارمة والتضحية البدنية الكبيرة التي فرضها الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش الذي حول الجبهة اليمنى لإسبانيا إلى حديقته الخاصة مستغلًا تفوقه البدني والنفسي التاريخي على يامال. 

    ونجح مينديش في إلغاء خطورة النجم الشاب تمامًا وحرمه من التمرير أو الاختراق حتى لحظة خروجه مصابًا في الدقيقة 55 إثر إصابة عضلية قوية نتيجة اندفاعه البدني لحماية عرين بلاده.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ذكاء مارتينيز العكسي يحيد طوفان الماتادور


    واجه المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيز مأزقًا تكتيكيًا معقدا عقب إصابة مينديش الاضطرارية لكنه أظهر ذكاء كبيرًا في التعامل مع الموقف لتأجيل الخسارة قدر الإمكان.

    ورفض مارتينيز المجازفة بإقحام جواو كانسيلو في الرواق الأيسر لتفادي ترك مساحات شاسعة خلفه يركض فيها يامال وقرر الدفع بنيلسون سيميدو ليلعب كظهير أيسر عكس قدمه المفضلة.

    وجاء هذا التوظيف العكسي ليجعل قدم سيميدو اليمنى القوية مواجهة تمامًا لاتجاه دخول يامال المفضلة نحو العمق مما أبطل مفعول الخطورة الإسبانية وحافظ على تماسك الكتلة الدفاعية البرتغالية المتأخرة لفترة طويلة.


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  • MIKEL MERINO SPAIN Getty Images

    لدغة ميرينو تكرس عقدة المدرب الأجنبي

    رغم الدهاء التكتيكي الذي أظهره مارتينيز في مواجهة وطنه الأم إلا أن لدغة البديل ميكيل ميرينو في الدقيقة 90 دمرت كل خططه وأنهت مشوار البرتغال المونديالي. 

    جاء هذا الخروج الدرامي المأساوي ليكرس العقدة التاريخية القاسية التي منعت المدربين الأجانب من معانقة الذهب المونديالي على مدار 22 نسخة سابقة. 

    وفشل مارتينيز في كسر هذه اللعنة التي طاردت عظماء التدريب قبله ليتذوق مرارة الهزيمة القاتلة على يد أبناء جلدته وتنتهي أحلام البرتغال وقائدها كريستيانو رونالدو في الأنفاس الأخيرة من المباراة.


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    بيت القصيد 

    كشفت الموقعة المثيرة في دالاس أن تفاصيل كرة القدم المعقدة لا تعترف بالأسماء الرنانة بقدر ما تخضع للأفكار التكتيكية الصارمة وصمود حراس المرمى.

    ورغم أن ذكاء روبرتو مارتينيز نجح في عزل خطورة لامين يامال وتأجيل الخسارة، إلا أن لدغة ميكيل ميرينو القاتلة جاءت لتؤكد أن التاريخ يرفض دائمًا الانحياز للمدرب الأجنبي في أروقة كأس العالم.

    ليغادر كريستيانو رونالدو ورفاقه المسرح المونديالي بدموع الحسرة تحت وطأة لعنة تاريخية صمدت لـ 22 نسخة متتالية.