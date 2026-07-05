دموع نيمار ولعنة أوروبا: فوضى أنشيلوتي و"تهرب" فينيسيوس أضاعا البرازيل .. وسولباكن أثبت أن رباعية فرنسا "ليست فضيحة"

كالعادة انتهى حلم النجمة السادسة مبكرًا، منتخب البرازيل يودع نهائيات كأس العالم 2026، من دور الـ16، وأحفاد الفايكنج يكتبون تاريخيًا جديدًا للنرويج، بالتأهل إلى ربع النهائي، بعد الفوز بنتيجة (2-1).

ثنائية تكفّل بها نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، الذي هز شباك أليسون بيكر، مرتين، واحدة من رأسية، والثانية بركلة يسارية، في الدقيقتين 80 و90.

في المقابل، نجح نيمار جونيور في تسجيل هدف تقليص الفارق للبرازيل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+10، بينما أهدر برونو جيماريش جزائية أخرى في الدقيقة 14.

وفيما عدا 2014، التي احتل فيها السليساو المركز الرابع، لم ينجح المنتخب البرازيلي في تجاوز دور الثمانية، في أي نسخة من كأس العالم منذ فوزه بالنجمة الخامسة في 2002.

وتأهل منتخب النرويج، لأول مرة في تاريخه، إلى ربع نهائي المونديال، ليضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء إنجلترا والمكسيك.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة البرازيل والنرويج، في ثمن نهائي كأس العالم 2026..