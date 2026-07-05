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دموع نيمار ولعنة أوروبا: فوضى أنشيلوتي و"تهرب" فينيسيوس أضاعا البرازيل .. وسولباكن أثبت أن رباعية فرنسا "ليست فضيحة"

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فينيسيوس جونيور
كارلو أنشيلوتي
نيمار

البرازيل تودع كأس العالم.. والنرويج إلى ربع النهائي

كالعادة انتهى حلم النجمة السادسة مبكرًا، منتخب البرازيل يودع نهائيات كأس العالم 2026، من دور الـ16، وأحفاد الفايكنج يكتبون تاريخيًا جديدًا للنرويج، بالتأهل إلى ربع النهائي، بعد الفوز بنتيجة (2-1).

ثنائية تكفّل بها نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، الذي هز شباك أليسون بيكر، مرتين، واحدة من رأسية، والثانية بركلة يسارية، في الدقيقتين 80 و90.

في المقابل، نجح نيمار جونيور في تسجيل هدف تقليص الفارق للبرازيل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+10، بينما أهدر برونو جيماريش جزائية أخرى في الدقيقة 14.

وفيما عدا 2014، التي احتل فيها السليساو المركز الرابع، لم ينجح المنتخب البرازيلي في تجاوز دور الثمانية، في أي نسخة من كأس العالم منذ فوزه بالنجمة الخامسة في 2002.

وتأهل منتخب النرويج، لأول مرة في تاريخه، إلى ربع نهائي المونديال، ليضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء إنجلترا والمكسيك.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة البرازيل والنرويج، في ثمن نهائي كأس العالم 2026..

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    لعنة برازيلية .. سولباكن ينتصر لفكره وأنشيلوتي "ماذا تفعل؟"

    عندما شاهدت حماس البرازيليين قبل السفر إلى كأس العالم، من أجل تحقيق حلم النجمة السادسة، لم تكن تتوقع أن تنتهي رحلة السليساو مبكرًا من دور الـ16، في مباراة تفوق فيها النرويجيون أداءً ونتيجة.

    91 منتخبًا قابلهم المنتخب البرازيلي في تاريخ كأس العالم، والنرويج هي الوحيدة التي لم ينتصر عليها، لتستمر لعنة السليساو مع "أحفاد الفايكنج"، بعد 1998.

    إثبات آخر على لعنة البرازيل، فهذه هي المرة السادسة على التوالي، التي يتكرر فيها السيناريو في كأس العالم، صدارة المجموعة، ثم الفوز على فريق غير أوروبي، ثم الخسارة أمام أول فريق أوروبي يواجهه السليساو في مرحلة خروج المغلوب، سواءً أمام فرنسا، هولندا، ألمانيا، أو بلجيكا وكرواتيا والنرويج.

    ستيل سولباكن، مدرب النرويج، أثبت بأن وجهة نظره كانت محقة، حينما قرر إراحة نجومه، في ليلة الخسارة أمام فرنسا برباعية لهدف، في الجولة الثالثة، ورغم الانتقادات التي تعرض لها، إلا أنه انتصر لفكره، بعدما تمكن من قيادة منتخب بلاده لتاريخ جديد في كأس العالم بأقدام الفايكنج.

    أما عن كارلو أنشيلوتي، فهناك علامة استفهام، تتعلق بنقطتين..

    * الإصرار على الدفع بإندريك بديلًا، رغم أنه ساهم في تنشيط الأداء الهجومي للبرازيل، وصنع أمام المرمى ما لم يصنع ماتيوس كونيا.

    * إشراك نيمار جونيور بديلًا في الدقيقة 67، من هذه المباراة الحاسمة، حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، في الوقت الذي لم يشارك فيه رقم "10"، قبلها، سوى في 14 دقيقة فقط أمام إسكتلندا، في ختام دور المجموعات.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دموع نيمار .. انتهى الحلم

    وبالاستناد إلى النقطة الثانية، فإن المباراة ربما حملت طابع الإنجاز الشخصي فقط لنيمار، الذي سجل هدفًا للبرازيل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+10، ليوقع على الهدف رقم 80 في مسيرته الدولية، مواصلًا زعامته للهدافين التاريخيين للسليساو.

    ولكن، أداء نيمار في المباراة، لم يشفع لتأكيد غرابة قرار أنشيلوتي بالدفع به في وقت حاسم، في الوقت الذي لم يعرف فيه ما إذا كان قائد سانتوس، مستعدًا لذلك الاختبار الصعب أم لا، وهو الذي عانى من إصابة، ظلت مستمرة معه في الأيام الأولى من كأس العالم.

    يكفي القول، إن نيمار لمس الكرة 21 مرة، وفقدها 9 مرات، أي حوالي نصف الكرات التي حصل عليها لم يتمكن من الاحتفاظ بها، ناهيك عن عرضياته الثلاث غير الصحيحة، ومعاناته في المواجهات الثنائية، بعدما كسب واحدة فقط من أصل ست.

    نيمار ينهمر في الدموع، كما رأينا في مونديال قطر، ولكن هذه المرة الأمر مختلف، فمع حديث والد نيمار عن رغبته في الاعتزال، فمن المرجح بأن يكون هذا المونديال هو الأخير له، ليكتب نهاية حزينة لقصة من القتال والكفاح مع سانتوس، لإثبات جدارته أمام أنشيلوتي بالمشاركة في المونديال.


  • ViniciusGetty Images

    مسؤولية فينيسيوس

    لنقل إنه من المنطقي أن يترك فينيسيوس الكرة إلى نيمار، ليسدد ركلة الجزاء الأخيرة، لتكون بمثابة تكريم شخصي لقائد سانتوس، بالتسجيل في المونديال، الذي يحتمل أن يكون الأخير له، ولكن ماذا عن ركلة الجزاء الأولى؟

    السؤال الذي أثار حيرة البرازيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لماذا تخلى فينيسيوس عن مسؤولية تنفيذ ركلة الجزاء، وتركها إلى برونو جيماريش؟ رغم أن نجم ريال مدريد هو الأكثر خبرة وقدرة على الحسم" ذلك الذي ذكره فيرناندينيو، نجم البرازيل السابق، عبر استوديو بي إن سبورتس، وكان رأيًا عامًا بين أبناء الشعب البرازيلي.

    فينيسيوس الذي عانى من الرقابة الدفاعية، برزت خطورته في صنع الفرص، رغم أنه أيضًا قدم واحدة من أخطر فرص المباراة، في الدقيقة 40، بتسديدة تصدى لها الحارس وارتطمت بالقائم.


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  • كلمة أخيرة..

    لنقل إن الخروج من المونديال، سيفتح بابًا من التساؤلات على المنتخب البرازيلي، حول جدوى تجديد عقد كارلو أنشيلوتي، قبل المونديال، إلى 2030، وكذلك قراره باصطحاب نيمار جونيور إلى البطولة، على حساب نجم مثل جواو بيدرو.

    المنتخب البرازيلي عانى من ضغط النرويج، والذي أبدى قدرة على التحكم في رتم اللعب والسيطرة على الكرة، باستحواذ "66%"، ما يؤكد اختفاء هوية السليساو المعتادة، لتستمر معه المعاناة في ضياع حلم النجمة السادسة مبكرًا.

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