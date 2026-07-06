Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Jude Bellingham Raul jimenez (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

لا بكائيات بعد الآن: بيلينجهام تقمص دور مارادونا 45 دقيقة .. شكرًا للمكسيك وناقوس خطر لإنجلترا أمام النرويج!

فقرات ومقالات
المكسيك
إنجلترا
كأس العالم
جود بيلينجهام
راؤول خيمينيز
جوردان بيكفورد

المكسيك ثاني مضيف يودع كأس العالم .. وإنجلترا إلى ربع النهائي

قد تتعجب عندما تقرأ رسالة توماس توخيل، لعائلات إنجلترا، بأن يتركوا أطفالهم يتابعوا مباريات كأس العالم، على حساب ذهابهم إلى المدارس، ولكن، ربما بات الألماني يملك مبررًا على كلامه، فما شاهدناه في مواجهة المكسيك، أشبه بـ"قمة" سلبت من الأدوار النهائية من المونديال.

قمة كروية مثيرة، شهدت فوزًا ملحميًا لإنجلترا أمام المكسيك، بنتيجة (3-2)، على ملعب أزتيكا، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، والتي تأجلت لمدة ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي خضم سيطرة المكسيك، باغتهم جود بيلينجهام، متوسط ميدان ريال مدريد، بهدفين سريعين للإنجليز في الدقيقتين 36 و38، فيما تمكن خوليان كينيونيس من تقليص الفارق في الدقيقة 42، وبركلتي جزاء، أضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 60، ورد راؤول خيمينيز بثاني أهداف "تري كولور" في الدقيقة 69.

مباراة أكملتها إنجلترا بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 53، حيث تلقى جاريل كوانساه، بطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخله العنيف ضد جاياردو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم 2026..

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    عندما تقمص بيلينجهام دور مارادونا

    "الفردية" في مواجهة الجماعية، تقدم خاطف من منافس يلعب بروح وقتالية، رتم سريع في التحرك بالكرة، والتناقل السريع بين الأقدام، هكذا كان سيناريو جود بيلينجهام، الذي تقمص دور دييجو مارادونا، ضد الإنجليز في 1986، وتفوق بمهارته الفردية، في خضم الضغط المكسيكي.

    الأمر لم يكن بحاجة لـ"يد" معجزة أو السهم المنطلق بالكرة بين الدفاعات، ولكن بيلينجهام كان أشبه بـ"لاعب شامل"، تراه في مختلف أرجاء الملعب، يبرع في استعادة الكرة من أقدام المكسيكيين، وينطلق في المساحة، مستغلًا غفلة الدفاع، ويتألق في دور الحاسم أمام المرمى.

    بيلينجهام لعب دور البطولة في سيناريو مثالي لإنهاء كابوس ظل 40 عامًا يراود أذهان الإنجليز، من قلب أزتيكا الإسطوري، حيث خسر الأسود الثلاثة أمام الأرجنتين، في نصف نهائي 1986، أنهاه أصحاب القميص الأبيض، بفوز شاق للغاية على أصحاب الأرض.

    • إعلان

  • لا مجال للبكائيات .. ملحمة رائعة ولكن!

    التهويل من اللعب في 2000 متر فوق سطح البحر، شائعات حول تناول عقار "الفياجرا"، من أجل توسيع الأوعية الدموية، والتغلب على خفض ضغط الدم والدوار والإرهاق، هكذا تحدث الإعلام البريطاني، بنبرة أشبه بـ"البكائيات"، حول المباراة الصعبة التي تنتظر الإنجليز في ثمن نهائي المونديال. أضف إلى ذلك، بالطبع، إكمال المباراة بعشرة لاعبين.

    اقرأ أيضًا: "أعلى من قمة جبل إيفرست" .. "بكائيات" إعلام إنجلترا على ملعب أزتيكا في المكسيك بين الحقيقة والمبالغة!

    خطة توخيل كانت واضحة، الصمود أمام الضغط والرتم السريع، من قِبل لاعبي المكسيك، وهو ما أدّاه لاعبو إنجلترا بنجاح، بل وزاد عليه بيلينجهام بهدفين خاطفين، رجّحا كفة الإنجليز، رغم محاولات الفريق اللاتيني للعودة.

    الكل يعود إلى الدفاع، لا مجال للإرهاق بالكثير من الهجمات، الاعتماد فقط على المرتدّات، واستغلال أخطاء فادحة من المكسيك في تقدم الدفاع، هكذا باختصار كانت خطة توخيل، التي منحت الانتصار لـ"النظامية" على الكرة الجميلة.

    على الورق، قدمت إنجلترا ملحمة رائعة، ولكن الواقع يقول إن أزمة الإنجليز لا تزال واضحة، المعاناة في عدم المحافظة على نظافة الشباك، وكذلك اللجوء إلى المهارات الفردية من أجل الحسم، فإذا كانت الخطوط الأمامية قدمت أداءً جيدًا، بين تحركات أنتوني جوردون وبيلينجهام وهاري كين، كانت الخطوط الدفاعية تعاني، ولولا تألق الحارس بيكفورد، لكان لنتيجة المباراة شأن آخر.

  • Jordan Pickford England 2026 World CupGetty

    رغم تألقه .. بيكفورد ظل ضحية مفضلة لنجم المكسيك

    "لحسن الحظ، تمكنت من التسجيل ضده في عدة مناسبات في الدوري الإنجليزي، وآمل أن أفعل ذلك في هذه المباراة"، هكذا حقق راؤول خيمينيز، مهاجم المكسيك، أمنيته في هز شباك ضحيته المفضلة في البريمييرليج، بيكفورد.

    ستة أهداف سجلها خيمينيز في شباك بيكفورد، في البريمييرليج، وها هو يواصل دك شباك حارس إيفرتون، بهدف من علامة الجزاء.

    بيكفورد ظل ضحية مفضلة لخيمينيز، رغم أنه قدم أكثر من تصدّ رائع، كان أبرزه في الدقيقة 45+3، حينما أبعد كرة رأسية خطيرة من راؤول، داخل منطقة الجزاء.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    كلمة أخيرة.. ناقوس خطر أمام النرويج

    قبل كل شيء، علينا أن نرفع القبعة إلى المكسيك، صاحب الروح والكرة الجميلة، الذي كان على وشك معادلة إنجازه التاريخي في 1986، بالتأهل إلى ربع النهائي، ولكن الكلمة الأخيرة عادت إلى إنجلترا، بفضل الخبرة.

    خوليان كينيونيس، الذي أثبت بأن بقاءه في الدوري السعودي، سيكون صعبًا للغاية في الموسم المُقبل، بعدما سجل هدفه الرابع في المونديال أمام إنجلترا، كما يجب الحديث عن إريك ليرا، متوسط الميدان، الذي أظهر شراسة وقتالية في رقابة مرتدّات الإنجليز.

    لنعد إلى إنجلترا، وينبغي الإشارة إلى ناقوس الخطر الذي ينتظره قبل ملاقاة النرويج، في ربع النهائي، في ظل خلخلة الدفاع، الذي سيكون في مواجهة "شراسة" إرلينج هالاند، كما أن لعبة المهارات الفردية، قد تعاني أمام تكتيك النرويج، إذا ما كرر ما صنعه أمام البرازيل، من سيطرة كبرى على الكرة في وسط الميدان، واللعب على تناقل الكرة بين الخطوط، ويبرع في الصراعات البدنية.

    في النهاية، يجب الإشارة إلى جولة "خروج أصحاب الأرض"، فبعد وداع كندا أمام المغرب، جاء خروج المكسيك من إنجلترا، فهل تصمد الولايات المتحدة أمام بلجيكا؟

كأس العالم
النرويج crest
النرويج
النرويج
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا