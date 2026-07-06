لا بكائيات بعد الآن: بيلينجهام تقمص دور مارادونا 45 دقيقة .. شكرًا للمكسيك وناقوس خطر لإنجلترا أمام النرويج!

قد تتعجب عندما تقرأ رسالة توماس توخيل، لعائلات إنجلترا، بأن يتركوا أطفالهم يتابعوا مباريات كأس العالم، على حساب ذهابهم إلى المدارس، ولكن، ربما بات الألماني يملك مبررًا على كلامه، فما شاهدناه في مواجهة المكسيك، أشبه بـ"قمة" سلبت من الأدوار النهائية من المونديال.

قمة كروية مثيرة، شهدت فوزًا ملحميًا لإنجلترا أمام المكسيك، بنتيجة (3-2)، على ملعب أزتيكا، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، والتي تأجلت لمدة ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي خضم سيطرة المكسيك، باغتهم جود بيلينجهام، متوسط ميدان ريال مدريد، بهدفين سريعين للإنجليز في الدقيقتين 36 و38، فيما تمكن خوليان كينيونيس من تقليص الفارق في الدقيقة 42، وبركلتي جزاء، أضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 60، ورد راؤول خيمينيز بثاني أهداف "تري كولور" في الدقيقة 69.

مباراة أكملتها إنجلترا بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 53، حيث تلقى جاريل كوانساه، بطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخله العنيف ضد جاياردو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم 2026..