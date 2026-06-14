"من الأسهل مواساة لاعب واحد بدلاً من خمسة!" .. مبابي يعلق على فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

على الرغم من أنه على وشك أن يرسخ اسمه بشكل أعمق في سجلات التاريخ باعتباره أحد أفضل الهدافين في تاريخ البطولة، بعد أن سجل 12 هدفًا في مشاركتين سابقتين بكأس العالم، بفارق أربعة أهداف فقط عن صاحب الرقم القياسي، الألماني ميروسلاف كلوز، إلا أن مبابي يؤكد أن الجوائز الفردية تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية.

المهاجم، الذي يقود الآن هجوم ريال مدريد على مستوى الأندية، يركز بشكل كامل على ضمان احتفاظ فرنسا بمكانتها كقوة مهيمنة في كرة القدم الدولية.

قال مبابي مازحاً: "هذا أمر لطيف لأنني مدرج في قائمة أفضل الهدافين، لكنني لست متأكداً مما إذا كان هذا عادلاً لأنهم أكبر مني سناً". "لقد كنت محظوظاً بما يكفي للعب في بطولتي كأس العالم والوصول إلى مراحل متقدمة، بالإضافة إلى تقديم أداء جيد. بالطبع، أريد أن أستمر في صنع التاريخ. لكن ما أريده أكثر هو العودة إلى فرنسا بكأس العالم".