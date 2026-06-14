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"من الأسهل مواساة لاعب واحد بدلاً من خمسة!" .. مبابي يعلق على فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
نجاح باريس سان جيرمان يؤثر على ديناميكيات منتخب "الديوك"
تحدث كيليان مبابي عن الأجواء الإيجابية التي تسود غرفة ملابس المنتخب الفرنسي حالياً، عقب فوز باريس سان جيرمان مؤخراً على آرسنال في دوري أبطال أوروبا.
وأشار قائد المنتخب الوطني إلى أن هذا الإنجاز، رغم كونه تاريخياً بالنسبة لناديه السابق، فقد أوجد مهمة محددة تقع على عاتق اللاعبين المخضرمين تتمثل في التعامل مع مشاعر اللاعبين من كلا الجانبين.
وقال مبابي خلال مؤتمره الصحفي: "سارعت إلى تهنئة زملائي في باريس سان جيرمان. من الأسهل مواساة زميل واحد (ساليبا) خسر دوري أبطال أوروبا بدلاً من خمسة، ما حققوه رائع. أعرف ما يعنيه الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد حاولنا مواساة ساليبا. المعنويات في غرفة الملابس جيدة، ونحن نركز الآن على هدفنا، وهو كأس العالم".
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مبابي يضع كأس العالم في مقدمة أولوياته قبل الأرقام القياسية الشخصية
على الرغم من أنه على وشك أن يرسخ اسمه بشكل أعمق في سجلات التاريخ باعتباره أحد أفضل الهدافين في تاريخ البطولة، بعد أن سجل 12 هدفًا في مشاركتين سابقتين بكأس العالم، بفارق أربعة أهداف فقط عن صاحب الرقم القياسي، الألماني ميروسلاف كلوز، إلا أن مبابي يؤكد أن الجوائز الفردية تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية.
المهاجم، الذي يقود الآن هجوم ريال مدريد على مستوى الأندية، يركز بشكل كامل على ضمان احتفاظ فرنسا بمكانتها كقوة مهيمنة في كرة القدم الدولية.
قال مبابي مازحاً: "هذا أمر لطيف لأنني مدرج في قائمة أفضل الهدافين، لكنني لست متأكداً مما إذا كان هذا عادلاً لأنهم أكبر مني سناً". "لقد كنت محظوظاً بما يكفي للعب في بطولتي كأس العالم والوصول إلى مراحل متقدمة، بالإضافة إلى تقديم أداء جيد. بالطبع، أريد أن أستمر في صنع التاريخ. لكن ما أريده أكثر هو العودة إلى فرنسا بكأس العالم".
اللياقة البدنية والانضباط الذاتي
وسارع قائد المنتخب الفرنسي إلى تبديد أي مخاوف بشأن لياقته البدنية، مؤكدًا أنه في أفضل حالاته لقيادة خط الهجوم. كما سلط الضوء على أهمية العمل الداخلي الذي يجري خلف الكواليس لضمان استعداد الفريق تكتيكيًا وذهنيًا لمواجهة صعوبات البطولة الكبرى التي لا تترك مجالًا للخطأ.
وأوضح مبابي: "أنا في حالة بدنية جيدة. أنا سعيد جدًا لوجودي مع المنتخب الوطني. إنها لحظة مهمة بالنسبة لنا، لقد بدأنا في استيعاب الكثير من الأمور داخليًا. لقد حظينا بإعداد جيد قبل البطولة. نحن ندرك أن الطريق أمامنا سيكون صعبًا. نحن مستعدون للمنافسة ومحاولة الوصول إلى النهائي".
- AFP
إدارة التوقعات في نظام خروج المغلوب
مع دخول فرنسا البطولة باعتبارها من أبرز المرشحين للفوز باللقب، يقود مبابي حملة تهدف إلى إبقاء زملائه متواضعين. فقد حذر من أن طبيعة كأس العالم تعني أن أي انخفاض في التركيز يمكن أن يهدر سنوات من الاستعدادات، بغض النظر عن حجم المواهب الموجودة في التشكيلة.
وقال المهاجم: "لماذا نثبط حماس اللاعبين؟ كأس العالم ليست سلسلة من المباريات الذهاب والإياب. مباراة واحدة سيئة تكفي لإرسالك إلى المنزل، علينا أن نسيطر على عواطفنا. هذه هي الرسائل التي أنقلها يومياً. لم نحقق أي شيء بعد".
ستستهل فرنسا مشوارها في كأس العالم بمواجهة السنغال، تليها مباراة ضد العراق، قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة النرويج.