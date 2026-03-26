Brazil v France - International Friendly

مبابي وإيكيتيكي: فرنسا تهزم البرازيل في مباراة ودية بالولايات المتحدة. طرد أوبامكانو، وبرمر يسجل الهدف

البرازيل ضد فرنسا
البرازيل
فرنسا
المباريات الودية

ستخوض فرنسا مباراة ودية في الولايات المتحدة ضد البرازيل.

أحرز مبابي وإكيتيكي هدفي الفوز في المباراة الودية الراقية بين البرازيل وفرنسا، التي أقيمت على ملعب جيليت في فوكسبورو، بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة. وقدم مهاجم ريال مدريد أداءً رائعاً، حيث افتتح التسجيل في الشوط الأول بهدف رائع من تمريرة ديمبيلي، منافسه في الدوري الإسباني مع برشلونة. أما هدف البرازيل، فقد سجله بريمر.

    على الرغم من أنها كانت مباراة ودية، إلا أن اللقاء بين البرازيل وفرنسا كان مباراة حقيقية. لم تدخر المنتخبان جهداً، مع تألق مبابي في أفضل حالاته. فقد سجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 32، حيث سدد الكرة بلمسة خفيفة فوق الحارس بعد تمريرة من ديمبيلي.

    في الشوط الثاني، تعقدت الأمور بالنسبة لفرنسا بطرد أوبامكانو بسبب مخالفة على لاعب روما ويسلي. لكن الفرنسيين استجمعوا قواهم وسجلوا الهدف الثاني عن طريق إكيتيكه في الدقيقة 65، قبل أن يشعل هدف بريمر في الدقيقة 78 أجواء النهاية. حاولت البرازيل، لكنها لم تتمكن من تسجيل هدف التعادل.

    • إعلان
