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Mbappé FranceGetty Images
معتز الجمال

مبابي: ميسي موهبة ورونالدو مجرد عمل جاد؟ من يقول ذلك لم يلعب كرة القدم أبدًا

كأس العالم
كيليان مبابي

"الأمر في غاية البساطة"

سيشارك كيليان مبابي في المونديال الثالث له مع منتخب فرنسا. نجم ريال مدريد فاز باللقب في عام 2018، بينما خسر في عام 2022 في المباراة النهائية بركلات الترجيح. وفي هذه النسخة من عام 2026، يظهر كقائد للمنتخب الفرنسي.

تحدث النجم المولود في عام 1998 لمجلتي "سبورت ويك" ومنصة "سوراري"، مؤكدًا للمجلة الأولى شعوره بالفخر لارتداء شارة القيادة قائلاً: "إنه لفخر لي أن أتمكن من ارتداء قميص فرنسا وأن أكون قائدًا للفريق. نبدأ البطولة بآمال كبيرة مدركين أن الجماهير تتوقع منا الكثير، ولكن يجب ألا نرتكب خطأ الاعتقاد بأننا فزنا بكأس العالم قبل النزول إلى أرض الملعب، لأننا نعلم أن الجميع يريد العودة بالكأس إلى دياره".

  • مونديال بـ 48 منتخبًا.. وإيطاليا

    وتطرق قائد "الديوك" للحديث عن النظام الجديد للمونديال، موضحًا: "إنها فرصة للعديد من البلدان التي لم تكن لتتمكن من التأهل لو كانت البطولة لا تزال بـ 32 فريقًا. إنها إمكانية مذهلة للعديد من المنتخبات الوطنية".

    وفي سياق متصل، أعرب عن أسفه الشديد لغياب المنتخب الإيطالي، مضيفًا: "أشعر بالأسف الشديد من أجل إيطاليا التي أكن لها عاطفة كبيرة. لقد لعبت مع لاعبين إيطاليين كبار مثل فيراتي، دوناروما، وبوفون، ولدي العديد من الأصدقاء هناك". وأكد حبه لإيطاليا بقوله: "عندما أستطيع أذهب لقضاء إجازتي في بلدكم حيث أشعر براحة كبيرة.. إنه لأمر مؤسف حقًا لأن إيطاليا بلد كرة قدم عظيم".

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  • لا أفكر في الأرقام

    وعلى الصعيد الشخصي، شدد مبابي على تركيزه الجماعي، قائلًا: "أنا لا أفكر في الأرقام، بل فيما يمكنني تقديمه لهذا الفريق، وكيف يمكنني مساعدة المجموعة والمساهمة في العودة إلى الوطن بلقب".

    وبسؤاله عن إمكانية تحطيم الرقم القياسي للأهداف، أجاب: "لا أفكر في ذلك لأن هذا الأمر بالنسبة لي شيء سريالي. أعلم أن الناس يتحدثون عن ذلك، لكنني لا ألتفت للأمر". وأردف: "بالنسبة لي، كأس العالم هو بطولة النجوم، والتفكير في أنني في سن السابعة والعشرين يمكنني الطموح لأكون الهداف التاريخي للبطولة هو أمر سريالي، أكرر. وهو أيضًا شيء أراه بعيدًا جدًا.. أفكر فقط في كيفية مساعدة فريقي".

  • اللقاء مع بيليه

    واسترجع نجم الهجوم الفرنسي ذكريات لقائه بالأسطورة الراحل بيليه، واصفًا إياه بالحدث الاستثنائي بقوله: "لقد كان من الجنون أن أحظى بفرصة لقائه قبل أن يغادرنا. عندما التقيته في باريس، أدركت أن الزمن لا يمحو كل شيء. هناك إرث يعبر العصور".

    وأوضح قيمة هذا اللقاء مضيفًا: "لقد كانت لحظة من الامتياز المطلق، كلاعب بطبيعة الحال، ولكن أود أن أقول كشاب وكإنسان على وجه الخصوص. لقد ألهم عددًا لا يصدق من الناس، أستطيع القول إنه ألهم العالم بأسره. لقد كان مصدر إلهام لنا جميعًا نحن الذين جئنا من بعده".

  • ميسي ورونالدو

    وفي تصريحاته لمنصة "سوراري"، حسم مبابي الجدل الدائر حول الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مستنكرًا التقليل من أي منهما بقوله: "ميسي موهبة خالصة ورونالدو مجرد عمل جاد؟ أخبرني إذن أن كريستيانو لا يمتلك موهبة أو أن ميسي ليس عاملًا دؤوبًا لا يكل".

    وختم النجم الفرنسي تصريحاته برسالة حاسمة: "فقط من لم يلعب كرة القدم أبدًا يمكنه قول شيء كهذا. الأمر في غاية البساطة".