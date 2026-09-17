وتأتي هذه الخطوة بعد أن وُجهت اتهامات إلى النجمين البارزين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، بجانب إبراهيما كوناتي بعدم احترام المدينة الإسبانية ذات الحكم الذاتي خلال الإحماء قبل المباراة.
لتقليل أضرار موقف مبابي وفينيسيوس وكوناتي .. فلورنتينو بيريز يزور سبتة على رأس وفد رفيع المستوى من ريال مدريد
بيريز يرأس وفدًا رفيع المستوى إلى سبتة
وفقًا لصحيفة «OK Diario»، من المقرر أن يتوجه بيريز إلى سبتة يوم الجمعة المقبل في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة مهمة للحد من الأضرار التي لحقت بالنادي الإسباني العملاق. ويهدف الوفد، برفقة المدير المؤسسي إميليو بوتراغوينو والرئيس الفخري خوسيه مارتينيز بيري، إلى إصلاح علاقة النادي بالمجتمع المحلي.
وتعود هذه الضجة إلى حادثة وقعت يوم الثلاثاء في ملعب مارتينيز فاليرو، حيث فاز ريال مدريد بنتيجة 3-2 على إلتشي. وقبل انطلاق المباراة، وكجزء من مبادرة شملت الدوري بأكمله، كان من المتوقع أن يرتدي اللاعبون قمصاناً تذكارية تحمل شعار «Todos somos caballas» (نحن جميعاً مع سكان سبتة) لإظهار التضامن مع المدينة.
- AFP
فينيسيوس ومبابي في قلب العاصفة
ومع ذلك، تعرض مبابي وفينيسيوس وإبراهيما كوناتي لانتقادات شديدة في وسائل الإعلام الإسبانية بعد أن رفعوا قمصانهم حتى الصدر أثناء الإحماء قبل المباراة، محاولين إخفاء الشعار عمدًا قبل خلعها — وهي لفتة أثارت غضبًا فوريًّا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل سبتة نفسها، حيث انتقد المنتقدون الثلاثة لافتقارهم إلى الاحترافية وعدم احترامهم لقضية محلية حساسة.
وقد نُظمت هذه المبادرة من قبل مجموعة أعمال محلية، بهدف لفت الانتباه الدولي إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سبتة في أعقاب التدفق الهائل للمهاجرين القادمين من المغرب في شهر يوليو.
القيادة في مدريد قلقة بشأن الرأي العام
على الصعيد الداخلي، يُقال إن مجلس إدارة ريال مدريد يشعر بقلق عميق إزاء الطريقة التي فُسرت بها تصرفات اللاعبين، خوفًا من أن يُساء فهمها على أنها لامبالاة تجاه إقليم إسباني. ورغم أن النادي أيد في البداية المبادرة الخيرية، إلا أنه دافع لاحقًا عن حرية التعبير الشخصي للفريق في محاولة لتهدئة الموقف.
ومع ذلك، لا يريد بيريز المجازفة بسمعة النادي. وسيقود الرئيس وفداً رسمياً إلى سبتة يوم الجمعة برفقة أسطورة النادي والمولود في سبتة «بيري»، لتأكيد دعم ريال مدريد المؤسسي الثابت للمدينة.
- Getty Images Sport
مبابي يوضح موقفه
وفي حديثه لصحيفة «دياريو آس» يوم الأربعاء، سعى مبابي إلى تهدئة الجدل بالإصرار على أن أفعاله لم تكن تهدف إلى الإساءة إلى المدينة. وقال مبابي: "أريد أن أوضح هذا الأمر بوضوح، حتى يفهمه الناس. كان ارتداء القميص قرارًا اتخذته الأندية. وكان علينا نحن اللاعبين ارتدائه. أول ما أود قوله هو أنني أتضامن تضامناً تاماً مع سبتة وجميع الضحايا، لأنني قبل أن أكون لاعباً، أنا إنسان".
وأوضح المهاجم، الذي هاجر والداه إلى فرنسا من الجزائر والكاميرون، أنه وجد نفسه في موقف حرج وهو يحاول إبداء تقديره لجميع أطراف الأزمة الإنسانية، مضيفًا: "لكنني أردت أيضًا إبداء تقديري ودعمي لجميع المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم وأولئك الذين يواجهون ظروفًا قاسية. كان موقفًا صعبًا، لأن الناس قد يعتقدون أنني ضد سكان سبتة، لكن لا، على الإطلاق. ليس لديّ أي شيء ضدهم، وأنا أدعمهم تمامًا في قلبي. ومع ذلك، أردت أيضًا أن أعبر عن تضامني مع كل من يعاني".
وانطلاقًا من هذا الشعور، وجه مبابي نداءً عاطفيًّا من أجل الوحدة ووضع حد للانقسام: "في النهاية، أنا إنسان، ولا أريد أن أعطي الأولوية لشكل من أشكال المعاناة على آخر. هناك أناس يعانون، ويحزنني بشدة أن أرى ذلك في العالم. أنا شخص أريد الأفضل لعالمنا. أهدف إلى إرسال رسالة إيجابية وسلامية، وآمل أن يتم حل هذه الأزمة بسرعة".
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا