لتقليل أضرار موقف مبابي وفينيسيوس وكوناتي .. فلورنتينو بيريز يزور سبتة على رأس وفد رفيع المستوى من ريال مدريد

وفي حديثه لصحيفة «دياريو آس» يوم الأربعاء، سعى مبابي إلى تهدئة الجدل بالإصرار على أن أفعاله لم تكن تهدف إلى الإساءة إلى المدينة. وقال مبابي: "أريد أن أوضح هذا الأمر بوضوح، حتى يفهمه الناس. كان ارتداء القميص قرارًا اتخذته الأندية. وكان علينا نحن اللاعبين ارتدائه. أول ما أود قوله هو أنني أتضامن تضامناً تاماً مع سبتة وجميع الضحايا، لأنني قبل أن أكون لاعباً، أنا إنسان".

وأوضح المهاجم، الذي هاجر والداه إلى فرنسا من الجزائر والكاميرون، أنه وجد نفسه في موقف حرج وهو يحاول إبداء تقديره لجميع أطراف الأزمة الإنسانية، مضيفًا: "لكنني أردت أيضًا إبداء تقديري ودعمي لجميع المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم وأولئك الذين يواجهون ظروفًا قاسية. كان موقفًا صعبًا، لأن الناس قد يعتقدون أنني ضد سكان سبتة، لكن لا، على الإطلاق. ليس لديّ أي شيء ضدهم، وأنا أدعمهم تمامًا في قلبي. ومع ذلك، أردت أيضًا أن أعبر عن تضامني مع كل من يعاني".

وانطلاقًا من هذا الشعور، وجه مبابي نداءً عاطفيًّا من أجل الوحدة ووضع حد للانقسام: "في النهاية، أنا إنسان، ولا أريد أن أعطي الأولوية لشكل من أشكال المعاناة على آخر. هناك أناس يعانون، ويحزنني بشدة أن أرى ذلك في العالم. أنا شخص أريد الأفضل لعالمنا. أهدف إلى إرسال رسالة إيجابية وسلامية، وآمل أن يتم حل هذه الأزمة بسرعة".