بعد فوزه الافتتاحي على السنغال، يواجه منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشان، منتخب العراق في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم. وعشية المباراة، تحدث قائد الديوك كيليان مبابي عن العديد من الأمور المهمة.
مبابي: باريس سان جيرمان "على حق".. وبيكهام يتحدث معي عن الدوري الأمريكي!
باريس سان جيرمان؟ من يفوز يكون دائما على حق
رداً على سؤال عما إذا كان من الضروري استنساخ أسلوب لعب فريقه السابق، باريس سان جيرمان، قال مبابي: "هناك ثقافة لكل مرحلة. الفرق الفائزة دائماً ما تُلهم كرة القدم الحديثة؛ الفريق الفائز هو من يمتلك الحق دائماً. منذ أن بدأت مسيرتي، طُلب منا تقليد برشلونة بأسلوب الاستحواذ، ثم ريال مدريد بثلاثي الهجوم، والآن أسلوب الضغط العالي الذي يمارسه باريس سان جيرمان. من يفوز يلهم الآخرين دائماً. نحن مستمرون على نفس المسار، ونحن هجوميون أكثر على أرض الملعب مقارنة بنسختي 2018 و2022. حافظت المجموعة على استمراريتها منذ بداية عهد المدرب، مع انضمام مواهب شابة. الطريق ما زال طويلاً، لكننا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا. بطولة كأس العالم لا يمكن التنبؤ بها أبداً".
مركزه في الملعب
وعن امتلاكه لمركز مفضل في الخط الأمامي، أوضح المهاجم الفرنسي قائلاً: "لا أعرف. أشعر أنني بحالة جيدة في الوقت الحالي، لكنني لا أعتقد أن الأمر يعتمد على مركزي. أشعر أنني بصحة جيدة ذهنياً وبدنياً. مركزي ليس مهماً إلى هذا الحد، ما يهم حقاً هو كيف نلعب. يجب أن نكون الفريق الذي يفرض أسلوبه الخاص. أشعر بالراحة في جميع المراكز الهجومية الثلاثة".
وأضاف مبابي: "أشعر وكأنني لاعب يخوض كأس العالم ممثلاً لبلاده. أحاول كتابة التاريخ من أجل وطني، وأسعى أيضاً للاستمتاع بفرصة اللعب في مثل هذه البطولات الكبرى. أدرك أنني أمتلك الجودة، لكنني لا أعتقد أن تسجيل ثنائية في المباراة الأولى يكفي لإظهار موهبتي بالكامل على هذا المسرح الكبير".
الإشادة بأوليز
وحول زميله مايكل أوليز، أشار القائد الفرنسي قائلاً: "مايكل لاعب استثنائي، الجميع يحب أسلوبه. لقد بنينا هذا التواصل الجيد بفضل جميع اللاعبين في خط الهجوم. نمتلك كماً هائلاً من المواهب لدرجة أن التألق قد يكون من نصيب أي لاعب في أي مباراة. مايكل لاعب عظيم، وبإمكانه خلق الفارق دائماً".
المباراة الدولية رقم 100
وعن وصوله للمباراة رقم 100 بقميص المنتخب الفرنسي في مواجهة العراق، أعرب مبابي عن فخره قائلاً: "من دواعي سروري دائماً اللعب للمنتخب الوطني، لا يوجد شيء أكثر أهمية من ذلك. إنه رقم تاريخي، خاصة أنه يأتي في كأس العالم، لكن النتيجة ستظل هي الشيء الأهم".
ميسي وهاالاند
وعقب معادلة ليونيل ميسي للرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه، أكد مبابي أن الأمر لم يفاجئه قائلاً: "كنت أعلم أن ليو سيسجل، فهو يفعل ذلك دائماً. أنا، من ناحية أخرى، متأخر في الرصيد. لن أكون هنا في سن الأربعين، ستكونون قد طردتموني قبل ذلك بكثير (يبتسم). لا أنظر إلى هذا الحد من المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بكأس العالم هذه".
وتابع قائد الديوك حديثه بالقول: "ميسي هو أفضل لاعب، إلى جانب كريستيانو، هذا أمر واضح. أنا أحاول فقط مساعدة فريقي للفوز بكأس عالم أخرى. الباقي مجرد نقاشات للصحفيين".
أما عن المنافسة الثنائية مع إرلينج هالاند، فقد أوضح مبابي موقفه قائلاً: "في الوقت الحالي لا أفكر في هالاند، ربما يفكرون هم فينا، لكنني أفكر فقط في مواجهة العراق".
الدوري الأمريكي؟ بيكهام يحدثني عن ذلك
وفيما يتعلق بمستقبله بعد الاعتزال وفكرة التحول إلى التدريب، أبدى مبابي بروداً تجاه الأمر قائلاً: "لا أفكر بالضرورة في أن أصبح مدرباً، أنا مجرد شغوف بهذه الرياضة، وأحب فهم أدق التفاصيل والتعلم".
وبالحديث عن خطوته القادمة كلاعب، أوضح مهاجم ريال مدريد أنه لا يغلق الباب أمام تجربة الدوري الأمريكي (MLS) يوماً ما، حيث قال: "تمتلك الولايات المتحدة ثقافة مختلفة عن ثقافتنا، ولطالما أحببت هذه الثقافة التي لا تعرف فيها الطموحات حدوداً. هل سأنتقل إلى هناك قبل نهاية مسيرتي؟ ربما، لا أعرف. لقد حدثني ديفيد بيكهام (مالك إنتر ميامي) عن ذلك عدة مرات.. سنرى، لست متأكداً".