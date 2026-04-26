"مبابي اكتفى" .. تقارير مدريدية تثير القلق بخصوص علاقة النجم الفرنسي والملكي

كيليان مبابي، الذي يمتد عقده حتى عام 2029، خرج من الملعب قبل عشر دقائق من صافرة النهاية في مباراة السبت التي انتهت بتعادل مخيب للآمال مع ريال بيتيس، متذرعاً بألم في الركبة.

وبمجرد خروجه من الملعب، استقبل «البلانكوس» هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، مما أبعدهم أكثر عن لقب الدوري. وقد سبق هدف التعادل الذي سجله هيكتور بيليرين مخالفة مزعومة على فيرلاند ميندي - مما أثار غضب المدرب ألفارو أربيلوا - وخطأ من أنطونيو روديجر.

بعد صافرة النهاية، انتشرت موجة من الإحباط بين جماهير ريال مدريد، وقال الصحفي توماس رونسيرو لشبكة كادينا سير إن الشكوى الرئيسية للجماهير كانت بسبب استبدال اللاعب الفرنسي: "لم يصدقوا أنه غادر الملعب بسبب الإصابة؛ شعروا أنه لم يكن مستعداً لتقديم كل ما لديه".

وذهبت صحيفة ماركا المدريدية إلى أبعد من ذلك، حيث نشرت على صفحتها الأولى عنواناً يقول: "مبابي قد سئم". وعزت صحيفة ماركا استيائه الواضح إلى "مشاكل بدنية متكررة" قبل كأس العالم في مارس.

وأشارت الشائعات في وقت سابق إلى أن الطاقم الطبي فحص حتى الساق الخطأ — بالإضافة إلى "بعض التصرفات الغريبة" وراء الكواليس. ويُقال إن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يزداد غضباً من بعض زملائه في الفريق.