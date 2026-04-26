"مبابي اكتفى" .. تقارير مدريدية تثير القلق بخصوص علاقة النجم الفرنسي والملكي
ماذا حدث؟
كيليان مبابي، الذي يمتد عقده حتى عام 2029، خرج من الملعب قبل عشر دقائق من صافرة النهاية في مباراة السبت التي انتهت بتعادل مخيب للآمال مع ريال بيتيس، متذرعاً بألم في الركبة.
وبمجرد خروجه من الملعب، استقبل «البلانكوس» هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، مما أبعدهم أكثر عن لقب الدوري. وقد سبق هدف التعادل الذي سجله هيكتور بيليرين مخالفة مزعومة على فيرلاند ميندي - مما أثار غضب المدرب ألفارو أربيلوا - وخطأ من أنطونيو روديجر.
بعد صافرة النهاية، انتشرت موجة من الإحباط بين جماهير ريال مدريد، وقال الصحفي توماس رونسيرو لشبكة كادينا سير إن الشكوى الرئيسية للجماهير كانت بسبب استبدال اللاعب الفرنسي: "لم يصدقوا أنه غادر الملعب بسبب الإصابة؛ شعروا أنه لم يكن مستعداً لتقديم كل ما لديه".
وذهبت صحيفة ماركا المدريدية إلى أبعد من ذلك، حيث نشرت على صفحتها الأولى عنواناً يقول: "مبابي قد سئم". وعزت صحيفة ماركا استيائه الواضح إلى "مشاكل بدنية متكررة" قبل كأس العالم في مارس.
وأشارت الشائعات في وقت سابق إلى أن الطاقم الطبي فحص حتى الساق الخطأ — بالإضافة إلى "بعض التصرفات الغريبة" وراء الكواليس. ويُقال إن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يزداد غضباً من بعض زملائه في الفريق.
مبابي: مواجهة مع بيلينجهام وفينيسيوس وأربيلوا؟
وقد وردت أنباء عن وقوع خلافات بينه وبين جود بيلينجهام في عدة مناسبات، كما يُقال إن موقفه تجاه أربيلوا سيئ. وتشير المصادر أيضًا إلى أنه غير راضٍ عن تفضيل النادي لفينيسيوس جونيور عليه، وهو انطباع أدى إلى استمرار التوتر الشديد بين النجمين.
لكن وفقًا لشبكة سكاي، فإن البرازيلي على وشك تمديد عقده، الذي ينتهي حاليًا في عام 2027. منذ أكثر من عام، أعلن فينيسيوس علنًا أنه سيوقع قريبًا عقدًا جديدًا مع النادي الإسباني الكبير، لكن ذلك لم يحدث.
وتشير المصادر إلى أن المفاوضات توقفت بسبب علاقته المتوترة مع سلف أربيلوا، تشابي ألونسو، ومطالباته المتعلقة بالراتب. ومؤخراً، وافق فينيسيوس، حسبما ورد، على أن يظل مبابي اللاعب الأعلى أجراً في ريال مدريد، على الرغم من طموحه السابق في أن يتصدر قائمة رواتب النادي.
سيكون مبابي سعيدًا: أربيلوا على وشك الرحيل
يشعر فينيسيوس بتقدير أكبر بكثير تحت قيادة أربيلوا، لكن رحيله يبدو حتمياً بعد موسم من المرجح ألا يحصد فيه أي لقب. وقد بدأ البحث بالفعل عن خليفة له، وهي خطوة يُقال إنها ترضي مبابي.
مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، الذي من المقرر أن يغادر منصبه بعد كأس العالم هذا الصيف، هو أحد المرشحين، ولديه بالفعل علاقة عمل قوية مع مبابي، بالإضافة لترشيح مخضرمين مثل ماسيمليانو أليجري وجوزيه مورينيو للمنصب.