ما هي قيمة فيكاريو بالنسبة لتوتنهام: تحرك إنتر، رحلة أوسيليو، وكواليس سوق الانتقالات

سافر المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان، بييرو أوسيليو، يوم الخميس 19 مارس إلى لندن في محاولة لتسريع الإجراءات المتعلقة بفيكاريو، الذي أبدى بالفعل استعداده للانضمام إلى النادي. يمر الحارس المولود عام 1996 بموسم صعب في إنجلترا، حيث يواجه توتنهام الذي يلعب له خطر الهبوط بشكل جدي، وهو أحد اللاعبين الذين يفكرون جدياً في الرحيل بنهاية الموسم. بالإضافة إلى ذلك، لم تنجح العلاقة بينه وبين إيغور تودور، وفي مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، استبعد المدرب فيكاريو من التشكيلة الأساسية. تقدر قيمة اللاعب بحوالي 30 مليون يورو، وينتهي عقده في عام2028، ولكن كما ذكرنا، هناك احتمالات حقيقية بأن يغادر الحارس الإيطالي إنجلترا في الصيف.



