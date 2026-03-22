من بين أفضل حراس المرمى الإيطاليين في الدوري، ربما يكون فلاديميرو فالكوني، الذي يحاول بفضل تصدياته الحفاظ على حظوظ ليتشي في البقاء. يلعب اللاعب المولود عام 1995 مع الفريق الأصفر والأحمر منذ أربعة مواسم، ولديه أكثر من 150 مباراة في الدوري الإيطالي، ويشعر أنه جاهز، وهو في سن 31 عامًا تقريبًا، للانتقال إلى فريق أكثر أهمية. لا يفكر اللاعب في الرحيل وترك النادي الذي منحه الثقة والاستمرارية، ولكن إذا وصلت عروض مهمة في الصيف، فسوف يتم تقييمها من قبل اللاعب مع وكيله والنادي.
ما هي قيمة فالكوني: الرسالة الموجهة إلى روما، سوق الانتقالات، واستعداده للرحيل
طلب نادي ليتشي بخصوص فالكوني
يرغب نادي ليتشي في الاحتفاظ بفالكوني، لكن من ناحية أخرى، لا ينوي النادي إعاقة مسيرة لاعب لطالما كان نزيهاً ومتعاوناً مع النادي والفريق. في الصيف الماضي، قدرت قيمة الحارس بنحو 10 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي طلبه النادي من تورينو الذي استفسر عن السعر: قد يتغير هذا المبلغ في غضون بضعة أشهر، اعتمادًا على النتيجة التي سيحققها فريق دي فرانشيسكو في نهاية الدوري؛ فإذا هبط الفريق، فإن سعر فالكوني سينخفض وسيصبح صفقة رخيصة في سوق الانتقالات، وإلا فقد يتجاوز تلك الـ10 ملايين التي طُلبت قبل عام.
كلمات فالكون
بعد الخسارة 0-1 في ملعب «أوليمبيكو» أمام روما، تحدث فالكوني ليكشف مرة أخرى عن حبه للنادي الجيالوروسي: «بالأمس كنت هادئاً، ظننت أنني تجاوزت التوتر» - قال الحارس لميكروفونات DAZN - «أما اليوم، فقد شعرت بضيق في معدتي، ففي هذا الملعب سأظل دائماً أشعر بشعور خاص. جماهير ليتشي تعرف ولائي للنادي، وفي كل مرة تتمنى لي تحقيق حلمي: إنهم رائعون. الحلم موجود وسيظل موجوداً: بالنسبة لي، حلم حياتي هو اللعب لروما، ولا يهمني ريال مدريد. لكن عليّ أنأستحق ذلك من خلال تقديم أداء جيد مع ليتشي".