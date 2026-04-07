في البداية، كان البعض قد استهجن الأمر قائلاً: "من هو هذا باتورينا؟! إنه لا يلعب أبداً…". في الواقع، كان سيسك فابريغاس يبقيه جانباً، بعيداً عن الأضواء، في انتظار اللحظة المناسبة لإطلاقه. كان يرى إمكاناته كل يوم في التدريبات، وكان يعرف مزاياه منذ فترة طويلة، وكان يعلم أن الأمر مجرد مسألة وقت. اليوم، أصبح مارتن باتورينا، الذي أبهر الجميع في كرواتيا بقميص دينامو زغرب، معروفاً للجميع في الدوري الإيطالي أيضاً، حيث استحوذ على الأضواء في الأشهر الحاسمة من البطولة، في الفريق الذي كان نيكو باز يهيمن عليه حتى وقت قريب.
ما هي قيمة باتورينا، الجوهرة الجديدة لفريق كومو بعد نيكو باز: السعر والأندية المهتمة به في سوق الانتقالات
سعر باتورينا
يتنافس نادي كومو على مكان في دوري أبطال أوروبا المقبل بفضل أهداف ومهارات باتورينا، لاعب خط الوسط المهاجم المولود عام 2003 في زيورخ والذي يحمل الجنسية الكرواتية، والذي تأقلم مع فابريغاس للعب أمام خط الدفاع - رغم أنه أفضل بكثير في مواقع متقدمة - أو في مركز المهاجم الوهمي. النادي الأزرق والأبيض، الذي من المرجح أن يعيد نيكو باز إلى ريال مدريد في الصيف، مستعد لإطلاق نجم آخر تفوق فيه على منافسة بعض الأندية الأوروبية الكبرى، ومن بينها أرسنال. ينتهي عقد باتورينا في يونيو 2030، وتبلغ قيمة اللاعب اليوم حوالي 30 مليون يورو.
من يريد باتورينا
في فترة الانتقالات الأخيرة، في يناير الماضي، تقدم نادي ليدز بعرض إلى نادي كومو بلغ، بما في ذلك المكافآت، ما يقارب 30 مليون يورو: وكان الرد قاطعاً، «لا مجال للنقاش». لم يرغبوا في التخلي عن لاعب في منتصف الموسم كان سيكون مفيدًا أيضًا في النصف الثاني من البطولة، وقد تزيد قيمته أكثر بعد بضعة أشهر. يحظى باتورينا بإعجاب إنتر ميلان في إيطاليا، وقد اتصل به في الماضي أيضًا كل من تورينو وفيورنتينا، ومن بين الأندية المهتمة به في الخارج مانشستر يونايتد وأرسنال، الذي كان قد تقدم بعرض في الصيف عندما اختار اللاعب الانضمام إلى كومو.