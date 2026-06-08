ما هي صفقات يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

يدخل يوفنتوس سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 بخطة واضحة وطموحة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في ظل سعي إدارة النادي لإعادة السيدة العجوز إلى مكانتها الطبيعية بين كبار القارة الأوروبية.

وعاش يوفنتوس موسمًا مخيبًا للآمال تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، بعدما أخفق في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، ليكتفي بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

ويأمل يوفنتوس في استغلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لإبرام صفقات قوية من العيار الثقيل، بما يسهم في رفع جودة التشكيلة وتعزيز القدرة التنافسية للفريق، تمهيدًا لتحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

وفي السطور التالية، نستعرض جميع صفقات يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026، إلى جانب قائمة اللاعبين الراحيلن عن صفوف السيدة العجوز خلال الميركاتو الجاري.