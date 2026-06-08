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Rafael Leao Christian PulisicGetty Images
كريم مليم

ما هي صفقات ميلان في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

انتقالات
الدوري الإيطالي
ميلان
إيطاليا

جميع صفقات ميلان في سوق الانتقالات الصيفية 2026

يسعى ميلان إلى تصحيح مساره خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، من خلال تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات النوعية استعدادًا للموسم الجديد، في إطار خطة إدارة الروسونيري لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار الأندية الأوروبية.

وعاش ميلان موسمًا مخيبًا للآمال على مختلف الأصعدة، بعدما فشل في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ليضطر إلى الاكتفاء بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، وهو ما لا يتناسب مع طموحات النادي وتاريخه العريق على الساحة القارية.

وتأمل إدارة النادي في استغلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بأفضل صورة ممكنة، عبر إبرام صفقات قوية قادرة على إحداث الفارق ورفع جودة التشكيلة، بما يعزز من القدرة التنافسية للفريق في مختلف البطولات.

ويضع ميلان نصب عينيه هدفًا رئيسيًا يتمثل في استعادة بريقه المحلي والقاري، والعودة سريعًا إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل، مستندًا إلى مشروع رياضي يهدف إلى إعادة الفريق إلى موقعه المعتاد بين نخبة أندية القارة العجوز.

وفي السطور التالية، نستعرض جميع صفقات ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026، إلى جانب قائمة اللاعبين الراحيلين عن صفوف الروسونيري خلال الميركاتو الجاري.

  • صفقات ميلان في صيف 2026

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أليكس خيمينيز بورنموث انتهاء إعارة 
    صامويل تشوكويزيفولهام انتهاء إعارة 
    فرانشيسكو كاماردا ليتشيانتهاء إعارة
    يونس موسىأتالانتاانتهاء إعارة
    لورينزو كولومبو جنوىانتهاء إعارة
    إسماعيل بن ناصر دينامو زغربانتهاء إعارة 
    توماسو بوبيجا بولونيا انتهاء إعارة
    ألفالدجو سيسيكاتازارو انتهاء إعارة 
    ألفارو موراتا كومو انتهاء إعارة 
    وارن بوندو كريمونيسيانتهاء إعارة 
    فيليبو تيراتشيانو كريمونيسيانتهاء إعارة 
    كيفين زيرولييوفي ستابيا انتهاء إعارة 

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  • الراحلون عن ميلان في صيف 2026


    اللاعبالناديسعر الصفقة
    أليكس خيمينز بورنموث18 مليون يورو
    لورينزو كولومبو جنوى 7 ملايين يورو 
    توماسو بوبيجا بولوينا 7 ملايين يورو 
    نيكولاس فولكروج وست هام انتهاء عقد 