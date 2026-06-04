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أحمد مجدي

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ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

انتقالات
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جميع صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2026

يدخل برشلونة سوق الانتقالات الصيفية 2026، بخطة محكمة من أجل تعزيز الفريق المميز الذي قدم موسمًا جيدًا للغاية في 2025-2026.

برشلونة حقق بطولتين محليتين في الموسم الماضي 2025-2026، حيث توج بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وذلك تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

ويسعى برشلونة هذا الصيف لإجراء صفقات من العيار الثقيل لتعزيز صفوفه ومواصلة هيمنته على البطولات المحلية وتحقيق الهدف الأكبر وهو العودة للتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 12 عامًا.

ونرصد لكم في السطور التالية، جميع صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي وكذلك الأسماء الراحلة عن النادي الكتالوني...

  • صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2026

    يخوض برشلونة الميركاتو الصيفي بخطوات هادئة، حيث لا يزال يتحسن وضعه الاقتصادي ببطء بعد نتائجه المحلية، وهناك حالة رضا عن قوام الفريق الحالي.

    وبدأ برشلونة الميركاتو القوي بضم أنتوني جوردون من نيوكاسل.

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    أنتوني جوردوننيوكاسل80 مليون يورو

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  • الراحلون عن برشلونة في صيف 2026

    رحل عن صفوف برشلونة أسطورته روبرت ليفاندوفسكي بعد 4 سنوات ساحرة قضاها داخل النادي الكتالوني.

    اللاعبالناديسعر الصفقة
    روبرت ليفاندوفسكيدون نادانتهاء عقد
    أندير استرالاجادون نادانتهاء عقد