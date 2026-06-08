ما هي صفقات إنتر في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

يسعى إنتر ميلان إلى تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، من خلال التعاقد مع مجموعة من اللاعبين القادرين على إضافة المزيد من الجودة والقوة إلى تشكيلته، استعدادًا لخوض تحديات الموسم الجديد.

وتأمل إدارة النيراتزوري في استثمار فترة الانتقالات الصيفية الحالية بأفضل شكل ممكن، عبر إبرام صفقات نوعية تسهم في تعزيز مختلف مراكز الفريق، وترفع من مستوى التنافس داخل المجموعة، بما يمنح الجهاز الفني خيارات أكبر للمنافسة على أعلى المستويات.

ويضع إنتر هدفًا واضحًا أمامه يتمثل في مواصلة حضوره القوي على الساحة المحلية، إلى جانب تعزيز حظوظه في المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك فيها خلال الموسم المقبل، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وفي السطور التالية، نستعرض جميع صفقات إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026، بالإضافة إلى قائمة اللاعبين الذين غادروا صفوف النيراتزوري خلال الميركاتو الجاري.