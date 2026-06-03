ما هي صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد بدء الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، الذي شكل عامل جذب كبير للعديد من النجوم.

ومع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية 2026، تسعى جميع أندية دوري روشن لتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة.

وكما الحال في الموسم الماضي، ينتظر الجميع منافسة شرسة بين نجوم الدوري السعودي العالميين، لخوض صراع هائل على اللقب والمقاعد المؤهلة للبطولات الآسيوية.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2026..