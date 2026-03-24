AFP
ترجمه
ما هي الخطوة التالية لديدييه ديشامب؟ مدرب المنتخب الفرنسي يقول إنه يتمتع بـ«الحرية وعدة خيارات» بينما يستعد لترك منصبه لزين الدين زيدان بعد كأس العالم
نهاية حقبة حققت نجاحًا باهرًا
أشرف المدرب البالغ من العمر 57 عامًا على حقبة ذهبية للمنتخب الفرنسي منذ توليه مهامه في عام 2012. ومن أبرز إنجازاته الفوز بكأس العالم عام 2018 والفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2021. ومع اقتراب انتهاء عقده في 31 يوليو، يستعد المدرب لخوض بطولة تاريخية أخيرة قبل أن يسلم المشعل، ليختتم بذلك فصلًا من الهيمنة المذهلة في كرة القدم الدولية.
إبقاء خياراته مفتوحة للمستقبل
وفي حديثه خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أبدى المدرب المنتهية ولايته صراحةً ملحوظةً عندما سُئل عن احتمال تركه مقعد المدرب أو توليه منصبًا إداريًا. وفي حديثه أمام إحدى مجموعات مشجعي المنتخب الفرنسي، قال ديشامب: "ما إذا كان مستقبلي بعد كأس العالم سيكون في تدريب نادٍ آخر أو منتخب وطني آخر؟ لا أعرف. رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؟ لا. التقاعد؟ لا أعرف، لم أقرر أي شيء بعد.
"لدي الحرية، ولدي عدة خيارات. أنا آخذ وقتي لأن الشيء الوحيد الذي يهمني في ذهني هو ما سيحدث حتى هذا الصيف. وبعد ذلك سنرى. أنا لا أحرم نفسي من أي شيء. أنا شخص إيجابي، وأقول لنفسي إن الوضع سيكون مختلفاً ولكنه سيكون جيداً..."
خليفة أسطوري ينتظر دوره
وفي الوقت الذي يدرس فيه المدرب الحالي خطوته التالية، يبدو أن هوية خليفته قد حُسمت بشكل قاطع. وفقًا لصحيفة «لو باريزيان»، توصل زيدان إلى اتفاق شفهي لتولي دفة القيادة. ويظل المدرب السابق لريال مدريد عاطلاً عن العمل منذ عام 2021، حيث يُقال إنه رفض العديد من العروض المربحة من كبرى الأندية الأوروبية انتظارًا لهذه الفرصة بالذات. وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو مؤخرًا لصحيفة "لو فيغارو" أن خطة رسمية قد وُضعت. واعترف ديالو بأنه تلقى أقل من خمس طلبات لشغل هذا المنصب، مشيرًا إلى أن لاعب الوسط الأسطوري يتناسب تمامًا مع الملامح المحددة المطلوبة لكسب احترام الشعب.
جدول مباريات مكثف ينتظر المنتخب الوطني
قبل أن يتم تسليم مهام الإدارة، يواجه المنتخب الوطني جدولاً زمنياً مكثفاً. تبدأ الاستعدادات لبطولة أمريكا الشمالية على الفور بمباريات ودية دولية رفيعة المستوى ضد البرازيل في 26 مارس، وكولومبيا بعد ثلاثة أيام فقط. ومن المقرر إقامة مباراة تحضيرية أخيرة ضد كوت ديفوار في 4 يونيو. بعد ذلك، سيسافر "البلوز" عبر المحيط الأطلسي لخوض مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم. ويبدأون مسيرتهم نحو المجد بمواجهة السنغال في 16 يونيو، تليها مواجهة مع الفائز في مباراة الملحق التي تنظمها الفيفا في 22 يونيو، قبل أن يختتموا مرحلة المجموعات بمواجهة النرويج في 26 يونيو.