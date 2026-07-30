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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport
كريم مليم

ترجمه

ما هو النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

دوري أبطال آسيا النخبة
القنوات الناقلة
المملكة العربية السعودية
العراق
الأردن
الكويت
قطر
سوريا
الإمارات العربية المتحدة

تعرف على النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

تُعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 النسخة الخامسة والأربعين من بطولة الأندية الأهم في قارة آسيا، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما تمثل النسخة الثالثة منذ تغيير اسم البطولة إلى "دوري أبطال آسيا للنخبة".

ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المملكة العربية السعودية حق استضافة الأدوار النهائية للبطولة بشكل مبدئي حتى عام 2029، على أن يخضع القرار للمراجعة وفقًا لتقييم الاتحاد خلال المواسم المقبلة.

وسيتأهل بطل النسخة الحالية مباشرة إلى مرحلة النخبة في دوري أبطال آسيا 2027-2028، بالإضافة إلى المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال 2027، وكأس العالم للأندية 2029.

ويمثل موسم 2026-2027 نقطة تحول جديدة في تاريخ البطولة، إذ سيكون الأول الذي يضم 32 فريقًا في مرحلة الدوري، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في 24 أبريل 2026، توسيع عدد الأندية المشاركة من 24 إلى 32 فريقًا، بواقع 16 فريقًا من منطقتي الغرب والشرق.

كما سيكون هذا الموسم الأول منذ نسخة دوري أبطال آسيا 2019 الذي تشارك فيه 32 فريقًا ضمن البطولة ذاتها، ويدخل الأهلي السعودي المنافسات بصفته حامل اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجح في الاحتفاظ بالبطولة خلال نسخة عام 2026.

ونستعرض لكم فيما يلي النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 وكل ما تريد معرفته.

  • ما هو النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    في ديسمبر 2022، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء إعادة هيكلة شاملة لمسابقات الأندية، حيث تقرر تقليص عدد الفرق المشاركة في البطولة القارية الأولى من 40 فريقًا إلى 24 فريقًا في مرحلة الدوري، موزعة بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، بواقع 12 فريقًا لكل منطقة.

    وبموجب النظام الجديد، يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين من منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج ملعبه.

    ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى مرحلة خروج المغلوب، حيث يُقام دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب، بينما تُلعب جميع المباريات اعتبارًا من الدور ربع النهائي وحتى النهائي من مباراة واحدة، على ملعب محايد وفي دولة مستضيفة واحدة.

    وفي أغسطس 2023، أكد الاتحاد الآسيوي اعتماد هذا النظام بداية من موسم 2024-2025، بالتزامن مع تغيير اسم البطولة رسميًا إلى "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    كما أوضح الاتحاد أن جميع السجلات والإحصائيات التاريخية الخاصة بدوري أبطال آسيا ستظل معتمدة، وستُحتسب ضمن السجل الرسمي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

    واعتبارًا من موسم 2026-2027، تقرر توسيع مرحلة الدوري لتشمل 32 ناديًا بدلًا من 24، بواقع 16 ناديًا من منطقتي الغرب والشرق، في خطوة تهدف إلى زيادة عدد المباريات، وتعزيز مستوى المنافسة، ومنح عدد أكبر من الأندية فرصة المشاركة في البطولة القارية الأبرز.

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  • ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    منطقة الغرب

    الدولةالفرق المتأهلة
    السعوديةالأهلي
    النصر
    الهلال
    القادسية
    الإماراتشباب الأهلي دبي
    العين
    الوصل
    قطرالسد
    الغرافة
    الشمال
    إيراناستقلال طهران
    تراكتور
    أوزبكستاننسف قرشي
    العراقالقوة الجوية
    الملحق
    السعوديةالاتحاد
    الإماراتالجزيرة
    إيرانباختاكور
    الأردنالحسين إربد

    منطقة الشرق

    الدولةالفرق المتأهلة
    اليابان كاشيما أنتيلرز
    فيسيل كوبه
    كاشيوا ريسول
    كيوتو سانجا
    كوريا الجنوبيةجيونبك هيونداي موتورز
    دايجون هانا سيتزن
    بوهانج ستيلرز
    الصينشانجهاي بورت
    بكين جوان
    تايلاندبوريرام يونايتد
    بورت
    راتشابوري
    أستراليانيوكاسل يونايتد جتس
    ماليزياجوهور دار التعظيم
    الملحق
    اليابانجامبا أوساكا
    كوريا الجنوبيةجانجوون
    أسترالياأديلايد يونايتد
    فيتنامكونج آن هانوي

  • ما موعد قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    وفقًا لما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تُقام المباراة التمهيدية لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 يوم 11 أغسطس المقبل، لتحديد آخر المتأهلين إلى مرحلة الدوري.

    وبعدها، تُجرى قرعة مرحلة الدوري يوم 18 أغسطس 2026، حيث سيتم من خلالها تحديد المواجهات وجدول مباريات البطولة.

    وعقب انتهاء منافسات مرحلة الدوري، يُجري الاتحاد الآسيوي قرعة دور الـ16 يوم 25 فبراير 2027، فيما تُقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي يوم 13 مارس 2027، لتحديد مسار الفرق حتى المباراة النهائية.

    الحدثالموعد
    قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-202718 أغسطس 2026
    قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-202725 فبراير 2027
    قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-202713 مارس 2027

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  • ما القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    من المرجح أن يتم بث قرعة الأدوار المختلفة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

    الحدثالقنوات الناقلة
    قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027beIN Sports
    TOD TV

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  • ما نظام قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيف أندية منطقة الغرب إلى أربعة مستويات، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في لائحة البطولة، وذلك لضمان تطبيق آلية القرعة الرسمية وتوزيع الفرق بصورة متوازنة.

    وضم المستوى الأول أندية الأهلي السعودي، والعين الإماراتي، والسد القطري، واستقلال الإيراني، فيما جاء في المستوى الثاني كل من نيفتشي الأوزبكي، والقوة الجوية العراقي، والنصر السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي.

    أما المستوى الثالث، فضم الغرافة القطري، وتراكتور الإيراني، والهلال السعودي، والوصل الإماراتي، بينما تألف المستوى الرابع من الشمال القطري، والقادسية السعودي، إلى جانب الفريقين المتأهلين من الملحق، وهما الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي والاتحاد السعودي، والفائز من مواجهة باختاكور الأوزبكي والحسين الأردني.

    ووفقًا للائحة البطولة، يخوض كل نادٍ ثماني مباريات في مرحلة الدوري، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج ملعبه، بحيث يواجه منافسًا واحدًا من كل مستوى، سواء على أرضه أو خارجها، ليصل إجمالي مبارياته إلى ثماني مواجهات.

    كما تنص اللائحة على عدم جواز مواجهة أي فريق لنادٍ آخر من الاتحاد الوطني (الدولة) نفسه خلال مرحلة الدوري، وذلك ضمن آلية القرعة المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن في المنافسة.