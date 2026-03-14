"ما زلت أشعر بالقشعريرة" - رايان رينولدز وروب ماك يكشفان عن أكثر ما يعجبهم في امتلاك نادي ريكسهام

احتفالاً بمرور خمس سنوات على استحواذهما الذي أحدث تحولاً جذرياً في الفريق الويلزي، انضم الثنائي النجمي إلى فريق التعليق في قناة "سكاي سبورتس" خلال مباراة فريق ريكسهام ضد سوانسي، والتي فاز فيهاريكسهام بنتيجة 2-0.

قال رينولدز أثناء حديثه عن الأجواء في شمال ويلز: "هناك شعور قوي بالوحدة في مكان مثل هذا. إنه موجود في كل مكان تجتمع فيه الجماعة وتشجع شيئًا مشتركًا بيننا. أحب ذلك، أحب أن أنظر حولي وأستمتع بالهواء النقي وأكون في الهواء الطلق وأكون في هذا البلد الجميل ويلز وأمشي على ذلك... نتمكن من السير على ذلك الملعب. أنا لا أعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه أبداً".