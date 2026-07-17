ما تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟

يخوض نادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

خرج ريال مدريد بموسم صفري مخيب لآمال جماهيره، ولجأ رئيسه فلورنتينو بيريز إلى حل مورينيو لتعويض ما فوته الموسم الماضي.

وبدأ ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد 2026-2027 يوم 12 يوليو\تموز 2026، بدون اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم أو ما زالوا في المنافسات.

بدأت الاستعدادات في مدينة "فالديبيباس" حيث خضع اللاعبون المتاحون لفحوصات طبية.

لدى ريال مدريد مباراتان مؤكدتان بالفعل في هذه الفترة التحضيرية. الأولى ستكون مباراة ودية ضد فيورنتينا في الأول من أغسطس على ملعب وورثيرسي في كلاجنفورت، النمسا.

والثانية ستكون ضد ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب رياثور، في النسخة الحادية والثمانين من كأس تيريزا هيريرا.

وقد تكون هناك مباراة في منتصف الفترة بين المباراتين يواجه فيها ريال مدريد نظيره ليجانيس في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس" لكن لم يؤكد النادي الملكي حتى الآن هذا الأمر.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد الاستعدادية للموسم الجديد 2026-2027..