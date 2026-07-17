ما تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟

يخوض نادي برشلونة الإسباني تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

سيطر برشلونة في الموسم الماضي على البطولتين المحليتين (الدوري والسوبر) وفشل في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ البرنامج التحضيري لبرشلونة خلال صيف 2026، يوم 12 يوليو/تموز 2026، حيث أجرى اللاعبون الفحوصات الطبية في المدينة الرياضية "سانت خوان ديسبي"، ومن ثم انطلقت التدريبات الجماعية استعدادًا للجولة في إنجلترا التي تبدأ يوم 27 يوليو/تموز 2026 وتنتهي يوم 8 أغسطس/آب 2026.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة الاستعدادية للموسم الجديد 2026-2027..