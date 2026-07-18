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Al Hilal vs. Al Kholood ticketsGetty
أحمد مجدي

ترجمه

ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟

الهلال
وديات الأندية
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الهلال للموسم الجديد 2026-2027، جدول المباريات الودية، مكان وموعد المعسكر؟

يخوض نادي الهلال بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

يريد الهلال أن يعوض إخفاقات الموسم الماضي حيث لم يتوج بأي من اللقبين الأهم دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وبدأ البرنامج التحضيري للهلال خلال صيف 2026، في تحضيرات محلية شملت خوض الهلال مباراة أمام المتحد.

لكن المعسكر التحضيري الأكثر طولًا وتجهيزًا سيكون في النمسا، وهو المعسكر الذي سافر إليه لاعبو "الزعيم" بالفعل.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم تفاصيل معسكر ومباريات الهلال الاستعدادية للموسم الجديد 2026-2027..

  • موعد تحضيرات الهلال للموسم الجديد 2026-2027

    انطلقت التدريبات الجماعية لفريق الهلال استعدادًا للموسم الجديد وخاض مباراة محلية ضد المتحد، ومن بعدها اتجه للنمسا يوم 15 يوليو\تموز الجاري على أن ينتهي المعسكر يوم 3 أغسطس/آب 2026، وخلال تلك الفترة سيخوض مباراتين وديتين.

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  • أين تقام تحضيرات الهلال لموسم 2026-2027؟

    بدأ معسكر الهلال التحضيري للموسم الجديد يوم 4 يوليو/تموز 2026 في مقر النادي، بعد إجراء الاختبارات والفحوصات الطبية للاعبين.

    وبعد 10 أيام من العمل في النادي توجه الفريق إلى النمسا لبدء الجولة الخارجية والتي تشتمل على مباراتين على الأقل حتى الآن.

    ويستهدف الهلال من هذه الجولة الإعداد للموسم الجديد والاستفادة من عودة نجومه من كأس العالم.

  • ما القنوات الناقلة لمباريات الهلال التحضيرية لموسم 2026-2027؟

    تُنقل مباريات ومعسكر الهلال التحضيري الصيفي استعداداً للموسم الجديد رسمياً عبر منصة stc tv.

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  • جدول مباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027

    المباراةالموعدالنتيجة الملعب
    الهلال - شتورم جراتسالأحد 19 يوليو 2026
    17:30 السعودية، 18:30 الإمارات    		 ميركور أرينا
    الهلال - صن داونزالجمعة 24 يوليو 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 ملعب شتاغرسباخ
    الهلال - مولودية الجزائر

    الأربعاء 29 يوليو 2026

    19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

    		 لم يحدد بعد
    الهلال - الأهلي القطريالإثنين 3 أغسطس 2026
    18:00 السعودية، 19:00 مصر    		 لم يحدد بعد