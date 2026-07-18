ما تفاصيل معسكر ومباريات النصر التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟

يخوض نادي النصر بقيادة مدربه آنجي بوستيكوجلو، سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

يريد النصر أن يبني على إنجاز الموسم الماضي بعد أن حقق أول ألقابه منذ فترة على خلفية إحراز لقب دوري روشن السعودي 2025-2026.

وبدأ البرنامج التحضيري للهلال خلال صيف 2026، في تحضيرات محلية شملت خوض الهلال مرحلتين في كل من الرياض وأبها.

لكن المعسكر التحضيري الأكثر طولًا وتجهيزًا سيكون في البرتغال، وهو المعسكر الذي يسافر إليه لاعبو "العالمي" بالفعل.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم تفاصيل معسكر ومباريات النصر الاستعدادية للموسم الجديد 2026-2027..