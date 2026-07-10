ما المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم 2026؟

حسم منتخب فرنسا تأهله رسميًا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بعد الفوز على المغرب بهدفين نظيفين.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، العديد من المباريات المثيرة والنتائج القوية منذ انطلاقها، في ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات على بطاقات التأهل في الأدوار الإقصائية.

ولا تزال بعض المنتخبات تملك الفرصة لحجز مقاعدها في نصف النهائي، مع تقلص مساحة المفاجآت.

وفي السطور التالية نستعرض المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 حتى الآن، مع تحديث القائمة بشكل مستمر.