ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

حسم منتخبا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية تأهلهما رسميًا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما حقق كل منهما الفوز في أول مباراتين بدور المجموعات وحصد العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، العديد من المباريات المثيرة والنتائج القوية منذ انطلاقها، في ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومع استمرار منافسات دور المجموعات، لا تزال العديد من المنتخبات تملك فرصًا كبيرة لحجز مقاعدها في دور الـ32، سواء عبر التأهل المباشر من المراكز الأولى أو من خلال أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث وفقًا لنظام البطولة الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 حتى الآن، مع تحديث القائمة بشكل مستمر.