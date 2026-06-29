ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

حسم منتخب كندا تأهله رسميًا إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد الفوز على جنوب إفريقيا في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، العديد من المباريات المثيرة والنتائج القوية منذ انطلاقها، في ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ولا تزال العديد من المنتخبات تملك فرصًا كبيرة لحجز مقاعدها في دور الـ16، ومن المتوقع الكثير من المفاجآت كما اعتدنا من كأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 حتى الآن، مع تحديث القائمة بشكل مستمر.