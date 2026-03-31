ما الذي يدور في ذهن توتنهام؟! روبرتو دي زيربي، الذي يسير على طريق التدمير الذاتي، ليس الرجل المناسب لمواجهة خطر الهبوط، بل إنه خيانة لمشجعي «سبيرز»

هناك جانب إنساني وراء معارضة هذا التعيين أيضًا. يوم الجمعة، أصدرت عدة مجموعات من مشجعي توتنهام بيانات تعارض سعي النادي للتعاقد مع دي زيربي بسبب علاقته بماسون غرينوود.
وكان دي زيربي قد تعاقد مع غرينوود خلال فترة الانتقالات الأولى له في مارسيليا في صيف عام 2024. وكان مانشستر يونايتد قد عرض المهاجم للبيع بعد أن لم يمثل الفريق لمدة عامين ونصف العام عقب اعتقاله الأول في يناير 2022 بعد نشر مواد حساسة على الإنترنت. وُجهت إلى غرينوود تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء والسيطرة القسرية، لكن هذه التهم أُسقطت لاحقًا بعد ما وصفته النيابة العامة بـ"مزيج من انسحاب الشهود الرئيسيين وظهور مواد جديدة". وبالتالي، لم يُحال غرينوود إلى المحاكمة، لكن ما نُشر وأدى إلى اعتقاله حظي بمشاهدة واسعة النطاق وظل عالقًا في الأذهان.
أثار قرار مرسيليا بالتعاقد مع غرينوود جدلاً في فرنسا، لكن دي زيربي ألقى بنفسه في وجه تلك العاصفة. قال دي زيربي عن اللاعب دون تردد: "لا أعرف خلفيته"، مضيفاً أنه سيعامله هو وبقية الفريق كما لو كانوا "أبناءه". سعى دي زيربي إلى التقليل من أهمية الانتقادات الموجهة لشخصية غرينوود في أي فرصة سانحة، وعلق بعد هدفه الأول بأنه يأمل أن يصبح "أقل عرضة للجدل". وقال لاحقًا إن غرينوود "شخص جيد" و"مختلف تمامًا عن الصورة التي تم تصويره بها في إنجلترا".
تحدثت الرسائل الصادرة عن مختلف جمعيات مشجعي توتنهام عن الرغبة في تجنب شخصية مثل دي زيربي. قالت "Proud Lilywhites"، المجموعة الرسمية للمثليين في توتنهام: "عندما يدافع شخص في هذا المنصب علناً عن لاعب مثل ماسون غرينوود، ويصوّر الأمر بطريقة تقلل من خطورة ما حدث، فإن هذا أمر مهم، ليس فقط في حد ذاته، بل لما يشير إليه.
"نحن فخورون بالتقدم الذي تم إحرازه في جعل كرة القدم أكثر شمولاً وترحيباً. هذا التقدم مهم، ولا يمكن المساومة عليه أو التعامل معه على أنه أمر ثانوي. نحن لا نطلب الكمال. نحن نطلب المساءلة والشفافية والقيادة التي تعكس القيم التي يدعي هذا النادي أنه يدافع عنها. جميعاً معاً، دائماً. لا بد أن هذا يعني شيئاً. لا لدي زيربي."
وقد رددت "Women of the Lane"، وهي جمعية المشجعات، و"Spurs REACH"، وهي جمعية المشجعين من مختلف الأعراق والأصول الثقافية، نفس المشاعر من خلال رسالة واحدة واضحة: "لا لدي زيربي". لا ينبغي أن يُنظر إلى عدم الرغبة في أن يكون لنادي كرة القدم الخاص بك مدرب تصرف بهذه الطريقة على أنه ضعف أو معارضة.