قال فيرستابين: "إنه يجيد قراءة مجريات المباراة. ترى الكثير من اللاعبين، يحتاجون إلى الركض، ويحتاجون إلى التوغل في منطقة الجزاء ليحرزوا الأهداف. أما هو فيستطيع التسجيل من أي مكان وفي أي وقت، وتظن أنك قادر على الدفاع ضده، لكنك لا تستطيع. لا يمكنك إيقافه. سيسجل هدفاً ما أن تسنح له الفرصة. ببساطة، لا يمكنك الدفاع ضد ذلك".

ولتوضيح وجهة نظره، استذكر فيرستابين لحظة سحرية محددة من كأس العالم 2022 في قطر. خلال المواجهة المحتدمة في ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا، أرسل ميسي تمريرة حاسمة مذهلة دون النظر إلى الكرة ليمهد الطريق أمام ناهويل مولينا لتسجيل الهدف الأول، وهي لعبة تركت الدفاع الهولندي بأكمله عاجزاً. "الكرة التي مررها ضد هولندا في كأس العالم الأخيرة، لا يمكنك الدفاع ضدها"، قال فيرستابين عن هزيمة بلاده أمام الأرجنتين بقيادة ميسي.