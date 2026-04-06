مأزق لم يتوقعوه في الكأس.. ما هي قصة قميص ساوثامبتون الذي قهر مانشستر يونايتد وطرح منه النادي 1976 نسخة فقط؟

قميص فأل حسن في نظر بعض الجماهير!

يسارع نادي ساوثامبتون الزمن للحصول على موافقة استثنائية لارتداء قميصه التاريخي في مواجهة نصف نهائي الكأس ضد مانشستر سيتي بعد أن تحول القميص الأصفر المزين باللون الأزرق إلى رمز للانتصارات وقاهر للكبار في رحلة الفريق نحو ملعب ويمبلي.

وجد نادي ساوثامبتون نفسه في مأزق إداري معقد أمام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب رغبته في التمسك بالقميص الذي أعاد الروح إلى أروقة النادي العريق. 

تكمن الأزمة في أن القواعد الصارمة للبطولة تشترط ارتداء الأطقم المسجلة رسميًا منذ مطلع الموسم وهو ما لا ينطبق على هذا الزي التذكاري الذي صمم خصيصًا للاحتفاء بأغلى إنجاز في تاريخ النادي. 

ترفض الجهة المنظمة حتى الآن تقديم وعود قاطعة بالسماح للفريق بارتداء هذا الطقم في نصف النهائي المرتقب بقلب العاصمة لندن خوفًا من تداخل الألوان أو مخالفة اللوائح التنظيمية.


    عبق التاريخ في قميص معجزة عام 1976


    تتمحور القيمة المعنوية لهذا القميص حول كونه محاكاة دقيقة للطقم الذي ارتداه الفريق في نهائي عام 1976 عندما حقق ساوثامبتون كبرى مفاجآت القرن الماضي بهزيمة مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

    كان ذلك اللقب هو اللقب الوحيد للنادي في مسابقات الكأس الكبرى وهو ما جعل القميص الأصفر المرصع باللون الأزرق يتحول إلى أيقونة خالدة في ذاكرة المشجعين.

    قررت الإدارة إطلاق هذا التصميم بمناسبة مرور 50 عامًا على ذلك الانتصار الإعجازي ليرتديه اللاعبون في مباريات الكأس الحالية فقط كنوع من استحضار روح الأبطال القدامى الذين سطروا تاريخ النادي.


  • أسرار النسخ المحدودة وتوقيعات العمالقة


    لم تكن عملية إنتاج هذا القميص مجرد خطوة تجارية عابرة بل كانت مشروعًا تذكاريًا ضخمًا حيث قام النادي بطرح 1976 نسخة فقط للجماهير في إشارة رقمية لسنة التتويج التاريخية على أن يتم توجيه جزء من الأرباح لنجوم الجيل الذي فاز باللقب.

    يتميز القميص بتفاصيل فنية مذهلة إذ يحمل في نسيجه توقيعات 15 لاعبًا كانوا ضمن القائمة التي أسقطت مانشستر يونايتد في ويمبلي بالإضافة إلى توقيع المدير الفني الأسطوري لوري مكيميني.

    أدى الإقبال على القميص إلى نفاد الكمية في وقت قياسي مما زاد من تمسك الفريق والجمهور بارتدائه في الموقعة القادمة أمام مانشستر سيتي ليكون حافزًا للاعبين أمام كتيبة بيب جوارديولا.


    صدمة القرعة وعقبات الاتحاد الإنجليزي


    وضعت القرعة التي أجريت مؤخرًا نادي ساوثامبتون في مواجهة نارية أمام العملاق مانشستر سيتي في نصف النهائي وهو ما زاد من تعقيد الموقف بشأن الزي المختار.

    تكمن المشكلة في أن ساوثامبتون سيعتبر الفريق الضيف في هذا اللقاء مما قد يمنحه الأولوية في اختيار لونه البديل لكن لوائح الاتحاد الإنجليزي تمنح الأولوية دائمًا للأطقم الثلاثة الرئيسية المعتمدة مسبقًا.

    يسعى النادي لإثبات أن هذا القميص يحمل صبغة تاريخية تخدم صورة البطولة وتسويقها عالميًا خاصة وأن الفريق لم يخسر أي مباراة في الكأس هذا العام وهو يرتدي هذه الألوان الصفراء.


  • إيكرت وتميمة الحظ التي لا تقهر


    يرى المدير الفني الألماني توندا إيكرت الذي يبلغ من العمر 33 عامًا أن هذا القميص أصبح جزءًا من الحالة النفسية القوية التي يعيشها الفريق حاليًا.

    نجح إيكرت في قيادة النادي لسلسلة مذهلة وصلت إلى 15 مباراة دون هزيمة في مختلف المسابقات منذ توليه المهمة في شهر نوفمبر الماضي.

    حقق الفريق أربع انتصارات متتالية في الكأس بهذا الزي التاريخي كان آخرها إقصاء آرسنال في ربع النهائي مما جعل اللاعبين يشعرون أن القميص الأصفر هو سلاحهم السري الذي يجب أن يرافقهم في رحلة الدفاع عن حلمهم بالوصول إلى النهائي الأول لهم منذ عام 2003.



