مأزق لم يتوقعوه في الكأس.. ما هي قصة قميص ساوثامبتون الذي قهر مانشستر يونايتد وطرح منه النادي 1976 نسخة فقط؟

يسارع نادي ساوثامبتون الزمن للحصول على موافقة استثنائية لارتداء قميصه التاريخي في مواجهة نصف نهائي الكأس ضد مانشستر سيتي بعد أن تحول القميص الأصفر المزين باللون الأزرق إلى رمز للانتصارات وقاهر للكبار في رحلة الفريق نحو ملعب ويمبلي.

وجد نادي ساوثامبتون نفسه في مأزق إداري معقد أمام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب رغبته في التمسك بالقميص الذي أعاد الروح إلى أروقة النادي العريق.

تكمن الأزمة في أن القواعد الصارمة للبطولة تشترط ارتداء الأطقم المسجلة رسميًا منذ مطلع الموسم وهو ما لا ينطبق على هذا الزي التذكاري الذي صمم خصيصًا للاحتفاء بأغلى إنجاز في تاريخ النادي.

ترفض الجهة المنظمة حتى الآن تقديم وعود قاطعة بالسماح للفريق بارتداء هذا الطقم في نصف النهائي المرتقب بقلب العاصمة لندن خوفًا من تداخل الألوان أو مخالفة اللوائح التنظيمية.



