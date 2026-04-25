معتز الجمال

ماينتس وبايرن ميونخ | ريمونتادا "بافارية" ترعب باريس.. وأفضل لاعب في العالم ليس هاري كين!

في ليلة حبست الأنفاس بملعب "ميوا أرينا"، برهن بايرن ميونخ مجدداً على كبريائه كبطل متوج للدوري الألماني، محققاً ريمونتادا إعجازية أمام ماينتس رغم حسمه اللقب رسمياً في وقت سابق.

بدأت المباراة بصدمة للبايرن الذي استقبل ثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها دومينيك كوهر في الدقيقة 15، ثم بول نيبل في الدقيقة 29، قبل أن يضيف شيرالدو بيكر الثالث في الدقيقة 45+2.

مع انطلاق الشوط الثاني، انتفض رجال فينسنت كومباني ليقلص نيكولاس جاكسون الفارق في الدقيقة 53، قبل أن يشهد اللقاء انفجاراً هجومياً سجل خلاله البافاري ثلاثة أهداف صاعقة في 10 دقائق فقط عن طريق مايكل أوليز في الدقيقة 73، وجمال موسيالا في الدقيقة 80، وهاري كين في الدقيقة 83، ليتمم العودة بنتيجة 4-3.

بهذا الانتصار الملحمي، رفع البايرن رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بينما استقر رصيد ماينتس عند 34 نقطة في المركز العاشر.


  • دكة البدلاء تقلب الموازين

    يلخص التناقض الصارخ بين شوطي المباراة، كيف كادت مغامرة المدرب فينسنت كومباني بالبدء بتشكيلة يغلب عليها البدلاء أن تنتهي بكارثة، قبل أن تنقذه أسماؤه الثقيلة. في الشوط الأول، ورغم استحواذ البايرن السلبي على الكرة بنسبة 72%، بدا الفريق تائهاً وبلا أنياب هجومية؛ إذ لم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث واكتفى بمعدل أهداف متوقعة (xG) هزيل بلغ 0.25 وصنع فرصة وحيدة.

    في المقابل، استغل ماينتس غياب الانسجام الدفاعي للضيوف ليشن هجوماً كاسحاً، مسدداً 7 كرات على المرمى وخالقاً 5 فرص خطيرة ترجمت إلى تقدم بثلاثية نظيفة.

    لكن مع انطلاق الشوط الثاني، أدرك كومباني حجم المأساة، فألقى بقوته الضاربة المتمثلة في كين وأوليز، ثم أتبعهما بموسيالا ويوسيب ستانيشيتش، لتنقلب الموازين رأساً على عقب.

    تحول الاستحواذ البافاري فجأة إلى أداة فتك، حيث فرض سيطرته على المواجهات الثنائية، وشن هجوماً شرساً أثمر عن خلق 5 فرص محققة وتسديد 6 كرات على المرمى رفعت معدل الأهداف المتوقعة إلى 1.72.

    هذا الضغط الخانق أجبر ماينتس على التراجع التام والاكتفاء بتسديدة واحدة فقط على المرمى طوال الشوط الثاني، ليمهد الطريق لـ"ريمونتادا" تاريخية سجل فيها الأساسيون أربعة أهداف محوا بها أخطاء البداية الكارثية.


    أبريل.. شهر الريمونتادا

    تحول بايرن إلى "إعصار ريمونتادا" لا يتوقف خلال شهر أبريل، مرسخاً هوية قتالية ترفض الاستسلام مهما بلغت قسوة النتائج، البداية كانت أمام فرايبورج في الدوري الألماني، حين قلب تأخره بهدفين (46'، 71') إلى فوز درامي بنتيجة (3-2) بفضل ثلاثية متأخرة عن طريق توم بيشوف (81' و90'+2) ولينارت كارل (90'+9).

    وتجلت هذه الروح في ملحمة إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، حيث تقدم ريال مدريد مبكرًا في الدقيقة الأولى عن طريق أردا جولر وتعادل البايرن بعد 5 دقائق فقط، ثم تقدم جولر مرة ثانية في الدقيقة 29 لكن هاري كين رد بالتعادل في الدقيقة 38، وجاء كيليان مبابي بهدف ثالث للميرينجي (42')، قبل أن يعود البافاري بثنائية قاتلة عبر لويس دياز (89') ومايكل أوليز (90'+4)، ليقلب البايرن الطاولة (4-3) ويفوز بمجموع المباراتين (6-4).



  • المعجزة المستحيلة تقترب

    رباعية ماينتس ليست مجرد "ريمونتادا" مثيرة لبايرن ميونخ، بل خطوة عملاقة نحو تحقيق ما كان يُوصف بـ "المعجزة المستحيلة" في عالم كرة القدم. بنتيجة اليوم، رفع البافاري رصيده التهديفي إلى 113 هدفاً في 31 جولة فقط، بمعدل هجومي كاسح يبلغ حوالي 3.6 أهداف في المباراة الواحدة.

    وإذا واصل رجال المدرب فينسنت كومباني السير بهذا الإيقاع المرعب في الجولات الثلاث المتبقية، فإنهم سيصلون إلى نحو 124 هدفاً، ما يعني تحطيم الرقم القياسي التاريخي كأقوى هجوم في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى، والمسجل باسم ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو (121 هدفاً في موسم 2011-2012).

    وتكمن عظمة هذا الإنجاز "الإعجازي" في أن البايرن يهدد بتحطيم هذا الرقم الأسطوري في دوري يُحسم في 34 مباراة فقط، أي بخوض 4 مباريات أقل من الموسم التاريخي للنادي الملكي في الليجا الذي يُلعب من 38 جولة، لتتحول المعجزة المستحيلة إلى واقع يكتبه البافاري هذا الموسم!



    أوليز الأفضل في العالم!

    عذرا هاري كين، أنت تفعل كل شيء ممكن داخل منطقة الجزاء وتواصل تحطيم الأرقام القياسية، لكن دعنا نعترف بأن زميلك مايكل أوليز يعزف منفرداً كأفضل لاعب في العالم حالياً. صحيح أن لغة الأرقام تنصف "الجلاد" الإنجليزي الذي رفع رصيده المذهل بهدفه اليوم إلى 33 هدفاً في الدوري (الهداف)، و53 هدفاً إجمالياً (بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة) في 45 مباراة، إلا أن ما يقدمه أوليز يتجاوز هز الشباك ليكون "الروح" التي تحرك منظومة بايرن ميونخ بالكامل.

    النجم الفرنسي الشاب أضاف هدفاً جديداً لرصيده ليرتفع إلى 13 هدفاً في البوندسليجا مع 20 "أسيست"، وتصل مساهماته الإجمالية المرعبة هذا الموسم إلى 19 هدفاً و29 تمريرة حاسمة خلال 46 مباراة.

    وفي شوط "الريمونتادا" أمام ماينتس تحديداً، تجلى هذا الفارق الشاسع في التأثير الشامل؛ فبينما لعب كين دوره باقتدار محققاً 21 لمسة، كان أوليز بمثابة "الدينامو" الذي لا يهدأ بـ 45 لمسة، إلى جانب مراوغات وتمريرات، حركية أوليز وعبقريته ساهمت فعلياً في نسج خيوط الأهداف الأربعة التي قلبت النتيجة، بل وتوج مجهوده بهدف شخصي من فرصة شبه مستحيلة بمعدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 0.01 فقط!

    كين هو آلة التهديف التي لا ترحم، لكن أوليز هو الساحر الذي يمنح البايرن الحياة ويفعل كل شيء على أرض الملعب. وإذا اكتملت ملحمة البافاري بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن الكرة الذهبية ولقب الأفضل في العالم يجب أن يُنحت عليهما اسمه.


  • رسالة رعب إلى باريس

    كانت "ريمونتادا" ماينتس بمنزلة "إنذار شديد اللهجة" بعث به بايرن ميونخ إلى العاصمة الفرنسية قبل الموقعة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خارج الديار.

    المكسب الأكبر للمدرب كومباني كان في الإدارة الذكية لمخزون اللياقة؛ فقد نجح في إراحة أعمدته الرئيسية، وعندما دفع بهم قلبوا الطاولة دون استنزاف بدني مرهق. كين وجاكسون واصلا هز الشباك، وموسيالا أكد عودته لمستوياته المميزة، بينما استمر أوليز في تقديم طوفانه الهجومي الذي لا يوقفه أحد، لتصبح الترسانة البافارية في أتم الجاهزية وبطاقة بدنية وفنية مرعبة.

    بهذه القوة الهجومية الضاربة والخيارات التكتيكية الواسعة، يبث بايرن ميونخ الرعب في قلوب الباريسيين، مؤكداً أنه يسير بخطى واثقة وثابتة نحو ابتلاع الأخضر واليابس هذا الموسم. فبعد أن حسم لقب "البوندسليجا" مبكراً، وحجز تذكرته لنهائي كأس ألمانيا أمام شتوتجارت، يوجه البافاري أنظاره الآن نحو اللقب القاري، لتبدو أحلام "الثلاثية التاريخية" أقرب للواقع من أي وقت مضى.


