كان أساسيًا في كأس العالم .. "اجتماع حاسم" يضع نجم فرنسا على أعتاب النصر!

وفي هذا السياق، قالت "لاجازيتا" إن اللاعب أغضب ميلان بسبب عودته المتأخرة للفريق، حيث كان من المتوقع انضمامه للمعسكر التحضيري في 12 أغسطس، لكنه قرر تأجيل الموعد إلى 16 من نفس الشهر.

وعلى الجانب الآخر، اللاعب لا يشعر بالرضا بسبب إطاحة النادي بالمدرب ماسيميليانو أليجري وإيجلي تاري، وأيضًا التخلي عن مدرب حراس المرمى كلاوديو فيليبي، خاصة الأخير الذي ربطته معه علاقة قوية للغاية.

وعلى الرغم من توقيعه على عقد جديد في يناير الماضي، إلا أن اللاعب قرر البحث عن خيارات أخرى بعيدًا عن ميلان، بعد تأكد غياب الروسونيري عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

عقد ماينان الحالي يمتد مع ميلان حتى 2031، وبراتب مماثل للذي يحصل عليه رافائيل لياو وهو حوالي 7 ملايين يورو، لذلك سيكون على فريقه القادم أن يُلبي متطلباته المالية.