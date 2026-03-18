مايكل كاريك يؤيد عودة ثلاثة نجوم من مانشستر يونايتد إلى منتخب إنجلترا قبل كأس العالم بعد غياب دام عامين
هل يمكن تجاهل نجوم مانشستر يونايتد؟
على الرغم من أن توماس توخيل كان قد أجرى محادثات بشأن منصب مدرب مانشستر يونايتد في منتصف عام 2024، إلا أن ماغواير، الذي شارك في ثلاث بطولات كبرى، لم يشارك في أي مباراة دولية منذ 18 شهراً. وبالمثل، شارك كل من ماينو وشو في التشكيلة الأساسية لنهائي يورو 2024 ضد إسبانيا، لكنهما لا يزالان على الهامش. على الرغم من أن توخيل أصر سابقًا على أن مثل هذه الاستبعادات كانت مجرد "قرار فردي" و"بالتأكيد ليست قرارًا ضد مانشستر يونايتد"، إلا أن كلا اللاعبين يأملان الآن في أن يتم ضمهما يوم الجمعة المقبل عندما يتم الإعلان عن تشكيلة المنتخب للمباريات الودية في مارس ضد أوروغواي واليابان. يعتقد كاريك أن مستواهما قد وصل الآن إلى مستوى لا يمكن تجاهله.
الأداء قبل السياسة في معسكر منتخب إنجلترا
وفي حديثه قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث ليلة الجمعة، كان كاريك واضحًا بشأن وضع لاعبيه. "لم أتواصل [مع توخيل]، لا"، اعترف كاريك. "بالنسبة للاعبين، أود أن أراهم ضمن التشكيلة لهذه المباراة، وبالطبع ضمن التشكيلة الصيفية. ليس لدي أي تأثير على ذلك، لكن بالتأكيد اللاعبون، بالطريقة التي يلعبون بها، أعتقد أنهم وضعوا أنفسهم في صلب النقاش وفي الصورة، ومنحوا أنفسهم فرصة".
وتابع: "لذا، سنرى. أنا حرفياً لا أعرف أكثر منكم بشأن هذا الأمر. لكن اللاعبين بالتأكيد يلعبون بشكل جيد بما يكفي ليضمنوا مكاناً في التشكيلة، هذا مؤكد. لكن القرار ليس بيدي، لذا علينا أن ننتظر ونرى".
تطور ماينو تحت قيادة كاريك
أظهر ماينو (20 عامًا) تطورًا ملحوظًا منذ تولي كاريك دفة القيادة. ورغم أن غياب ماينو عن تشكيلة منتخب إنجلترا في وقت سابق كان أمرًا مفهومًا، حيث لم يشارك أساسيًا في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الأول من الموسم، إلا أنه أصبح منذ ذلك الحين لاعبًا أساسيًا. ويشعر مدرب مانشستر يونايتد بالحماس إزاء الإمكانات التي يتمتع بها لاعب الوسط، حيث صرح قائلاً: "بالطبع يمكنه دائمًا أن يتطور، وفي العديد من الجوانب، بدءًا من سنه الصغير. هناك الكثير مما يمكن أن يقدمه ويتطور فيه، وهذا أمر طبيعي. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن كوبي لاعب سيئ".
اللياقة البدنية للفريق قبل رحلة بورنموث
ورغم أن التركيز لا يزال منصبًا على تحقيق الإنجازات الدولية، إلا أن كاريك لا يزال أمامه عقبات محلية يجب تجاوزها مع تشكيلة تعاني من الإصابات. ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب، لكنه سيخوض مباراة الجمعة على الساحل الجنوبي أمام بورنموث بدون مدافعيه الأساسيين ليساندرو مارتينيز وماتيس دي ليخت. كما يغيب عن الملاعب اللاعب الجديد باتريك دورغو، مما يضع خط الدفاع تحت ضغط كبير في سعيه للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
