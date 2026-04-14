Getty Images Sport
ترجمه
مايكل كاريك ينتقد بشدة «أحد أسوأ القرارات التي رأيتها في حياتي» بعد خسارة مانشستر يونايتد، الذي لعب بعشرة لاعبين، على أرضه أمام ليدز
اختراق معقل أولد ترافورد
حقق فريق ليدز فوزه الأول في الدوري على ملعب أولد ترافورد منذ عام 1981، ليتسبب بذلك في أول هزيمة على أرضه لمدرب مانشستر يونايتد كارريك. سيطر الضيوف على المباراة منذ البداية بفضل ثنائية من نواه أوكافور، مستغلين الأداء الباهت للمضيفين في الشوط الأول. ورغم أن كاسيميرو قلص الفارق بعد طرد ليساندرو مارتينيز بالبطاقة الحمراء، إلا أن مانشستر يونايتد لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لتنتهي بذلك سلسلة عدم الهزيمة التي استمرت 18 مباراة على أرضه أمام منافسه.
- Getty Images Sport
كارريك ينتقد تدخل تقنية الفيديو المساعد
ووجّه مدرب مانشستر يونايتد انتقاداته بعد المباراة إلى لحظتين حاسمتين، بدءًا من تدخل بالساعد على ليني يورو لم يُعاقب عليه، وذلك في الفترة التي سبقت هدف ليدز الأول. لكن انتقاداته الأشد كانت موجهة إلى قرار طرد مارتينيز بسبب شد شعر دومينيك كالفيرت-لوين، وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).
وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" حول اتساق التحكيم وحادثة البطاقة الحمراء، قال كاريك: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد للغاية. من الواضح أننا استقبلنا هدفاً عندما تعرض ليني يورو لضربة بالساعد على مؤخرة رأسه وسجلوا الهدف الأول.
"لم يقرروا إلغاء ذلك القرار. كان ذلك لحظة حاسمة في المباراة. لم نكن في أفضل حالاتنا، لم نكن متناغمين، كانت لدينا بعض اللحظات الجيدة لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا خلال معظم فترات الشوط الأول.
"لكن في الشوط الثاني، أعتقد أن اللاعبين تعاملوا مع الموقف بشكل جيد، وظلوا إيجابيين وقاتلوا للحصول على شيء ما بعد قرار صادم آخر بطرد [ليساندرو مارتينيز]. في مباراتين متتاليتين، واجهنا قرارات كهذه ضدنا، لكن هذا القرار كان من أسوأ ما رأيت."
تحليل قرار الفصل المثير للجدل
وقد كان طرد مارتينيز بمثابة نقطة الانفجار في تلك الأمسية، لا سيما وأن اللاعب الأرجنتيني كان يعود للملاعب بعد غياب دام شهرين بسبب الإصابة. وادعى كاريك أن التلامس كان عرضياً ويفتقر إلى العنف المطلوب لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة، خاصة بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR).
وتوسع كاريك في التعبير عن عدم تصديقه بشأن التفاصيل المحددة للحادث، مضيفًا: "يمكنك أن تضرب ليني يورو بمرفقك في الهدف الأول، بذراع مائلة بشكل واضح، ويمكنك أن تمد ذراعك في وجه مارتينيز، ثم عندما يفقد توازنه بسبب ذلك، وهو في وضع شبه مصارعة، يلمس نصف مؤخرة شعره مما يؤدي إلى خروج الربطة.
"لا أعرف حتى كيف يبدو ذلك. لم يكن شدًا، ولم يكن جذبًا، ولم يكن عدوانيًا. لمسه فحسب وتم طرده. والأسوأ من ذلك كله، تم إرساله لإلغاء القرار، وهو خطأ واضح وجلي. أمر صادم."
السباق على دوري أبطال أوروبا يشتد
يتعين على «الشياطين الحمر» الآن الاستعداد لرحلة ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي يوم السبت، في غياب مارتينيز الموقوف. ويحتل فريق كاريك حالياً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، متقدماً بسبع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس، الذي تعرض لهزيمة 3-0 على أرضه أمام مانشستر سيتي يوم الأحد. ومع توقع حصول الدوري الإنجليزي على خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا عبر نظام «الأداء الأوروبي»، يحتاج مانشستر يونايتد إلى حلول دفاعية فورية لتأمين مركزه مع بقاء ست مباريات فقط على نهاية الموسم.