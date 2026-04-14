مايكل كاريك ينتقد بشدة «أحد أسوأ القرارات التي رأيتها في حياتي» بعد خسارة مانشستر يونايتد، الذي لعب بعشرة لاعبين، على أرضه أمام ليدز

ووجّه مدرب مانشستر يونايتد انتقاداته بعد المباراة إلى لحظتين حاسمتين، بدءًا من تدخل بالساعد على ليني يورو لم يُعاقب عليه، وذلك في الفترة التي سبقت هدف ليدز الأول. لكن انتقاداته الأشد كانت موجهة إلى قرار طرد مارتينيز بسبب شد شعر دومينيك كالفيرت-لوين، وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).

وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" حول اتساق التحكيم وحادثة البطاقة الحمراء، قال كاريك: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد للغاية. من الواضح أننا استقبلنا هدفاً عندما تعرض ليني يورو لضربة بالساعد على مؤخرة رأسه وسجلوا الهدف الأول.

"لم يقرروا إلغاء ذلك القرار. كان ذلك لحظة حاسمة في المباراة. لم نكن في أفضل حالاتنا، لم نكن متناغمين، كانت لدينا بعض اللحظات الجيدة لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا خلال معظم فترات الشوط الأول.

"لكن في الشوط الثاني، أعتقد أن اللاعبين تعاملوا مع الموقف بشكل جيد، وظلوا إيجابيين وقاتلوا للحصول على شيء ما بعد قرار صادم آخر بطرد [ليساندرو مارتينيز]. في مباراتين متتاليتين، واجهنا قرارات كهذه ضدنا، لكن هذا القرار كان من أسوأ ما رأيت."